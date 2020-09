Kjempesmell for Lasse Kjus - tapte mange millioner på skandale-selskap

Den tidligere toppalpinisten Lasse Kjus har tapt mange millioner kroner på et forsikringsselskap som Finanstilsynet måtte tvangsavvikle.

Finanstilsynet forlangte i sommer en omgående sletting av Tide Forsikring. Etter tilsynets vurdering hadde Tide gjentatte ganger overtrådt sine plikter etter lov og forskrift.

Overtredelsene omfatter ifølge Finanstilsynet grove overtredelser av sentrale krav som gjelder for forsikringsformidlingsvirksomhet, som sentrale kundevernbestemmelser. Ulovlig uttak fra klientkonto skal være ett av lovbruddene-.

Finanstilsynet begrunnet slettingen med at hensynet til potensielle fremtidige kunder og markedets integritet gjør at foretaket ikke bør få drive med formidling av forsikring.

Bokført tap: 6,7 millioner

Lasse Kjus var den tiende største aksjonæren i Tide Forsikring med en eierandel på 2,5 prosent. For disse aksjene betalte han 6,7 millioner kroner, men årsregnskapet til Kjus Holding for 2019 viser at aksjene allerede ved årsskiftet var nedskrevet til null.

Kjus satt ikke i styret eller ledelsen i selskapet og var heller ikke en av gründerne, men han kom inn i Tide i 2012. I 2015 bladde han opp penger for å dekke de store tapene i selskapet, og den bokførte nedskrivningen i regnskapet er altså på 6,7 millioner.

Nettavisen har prøvd å få tak i Lasse Kjus for en kommentar til smellen, men så langt ikke lykkes.

Kanontall

Forsikringstap til tross, 2019 endte med et resultat for Kjus Holding på pene 12,4 millioner kroner, etter finansinntekter på over 22 millioner. I 2018 gikk holdingselskapet med et underskudd 3,6 millioner som følge av lave aksjetap.

Kjus Holding hadde ved utgangen av fjoråret totale bokførte verdier for over 61 millioner kroner, hvorav nesten alt er egenkapital. Ved utgangen av 2019 var mesteparten av midlene plassert i unoterte aksjer og datterselskap, samt børsnoterte aksjer.

Kjus har plassert en del av pengene i selskaper som Norgesski, som selger eiendommer på Hafjell, Funky Frozen Yogurt, som selger yogurt, smoothiebaren Smoothie Xchange, samt den mexicanske restauranten El Camino på Frogner.

I tillegg hadde «Kjuser´n» 31. desember i fjor over 12 millioner kroner innestående i banken.

Enorme svingninger

En gjennomgåelse Nettavisen har gjort av regnskapene til Kjus siden 2010, viser at resultatene har svingt enormt. I 2011 hadde eks-alpinisten et helt fantastisk år med et resultat på 56 millioner kroner som følge av enorme inntekter fra investeringer i datterselskaper.

Året etter var årsresultatet minimale 172.000 kroner, mens det var oppe på 14,8 millioner i 2016. 2018-tallene er det eneste året med underskudd i perioden.

Lasse Kjus (49) er en av tidenes beste alpinutøvere, med totalt 16 medaljer i VM og OL. Det ble i alt tre gull og åtte sølv i VM, og ett gull, tre sølv og en bronse i OL. I VM i Vail og Beaver Creek i 1999 presterte han å ta medaljer i samtlige fem øvelser, hvorav to gull og tre sølv.

Den skadeplagede alpinisten oppnådde totalt 18 seire i verdenscupen og to sammenlagtseire. Han la opp etter 2005–06-sesongen.

Aamodt og Kjus

I årene 2010 til 2017 var Kjus og konkurrenten og kompisen Kjetil André Aamodt med i seks sesonger av TVNorges underholdningsprogram «Hvem kan slå Aamodt og Kjus?» (fire sesonger), senere «Aamodt og Kjus på bortebane» (to sesonger).

I programmene møtte Kjus og Aamodt en rekke kjente idrettsutøvere i ulike konkurranser.

For tiden er Kjus aktuell med jaktprogrammet «Jakt: Lasse Kjus» på TV2, en jaktinteresse alpinisten og investoren har hatt i 15 år, siden han la opp.