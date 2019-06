Kjempesmell for milliardær Kjetil Holta

Den mediesky milliardæren Kjetil Holta har gått fra kjempeoverskudd i 2017 til underskudd i fjor.

Kjetil Holta ble i 2018 av bladet Kapital regnet som Norges 57. rikeste person, med en anslått nettoformue på 4,2 milliarder kroner. Milliardæren eier blant annet et privat investeringsselskap, Holta Invest (se nedenfor).

Og årsregnskapet for dette investeringsselskapet viser at inntektene falt fra 7,79 milliarder kroner i 2017 til 6,91 milliarder i 2018. Driftsresultatet var i perioden ned fra 870 millioner kroner til marginale 18 millioner.

Tapte 87 millioner

Det ga et underskudd før skatt på 87 millioner kroner etter et overskudd på nesten 800 millioner året i forveien. Holta Invest skriver i årsberetningen at aksjemarkedet ga en smell på 6,7 prosent.

Investeringsselskapet hadde ved utgangen av fjoråret plassert 59 prosent av midlene i aksjer, 16 prosent i obligasjoner. En fjerdedel av midlene er plassert i banken.

Det har så langt ikke lykkes Nettavisen Økonomi å få tak i adm. direktør Dag Teigland i Holta Invest for en kommentar til fjorårstallene.



Over 3 milliarder

De totale eiendelene til Holta Invest utgjorde ved utgangen av fjoråret 5,66 milliarder kroner. Holta Invest er solid, egne midler - altså egenkapitalen - var på 3,26 milliarder kroner per 31. desember i fjor.

Holta Invest AS ble etablert i 1983 som et holdingselskap for Holta-familiens investeringer i Tinfos AS. Dette selskapet omfattet metallurgisk produksjon på Notodden og i Kvinesdal.

Men industrieventyret for Holta-familien startet nesten hundre år tidligere. De to brødrene Ola og Hans Holta begynte å bygge ut vannkraften fra de lokale fossefallene i de østre delene av Telemark.

Metallprodusent

Noen økonomisk fremgang ble det ikke før på 1950-60-tallet, da hovedselskapet Tinfors Jernverk ble en av de ledende metallprodusentene i Norge. 1970- og 80-årene handlet imidlertid om å holde hodet over vannet, og produksjonsanlegget på Notodden måtte stenge i 1986.

Kjetil Holta skaffet seg i 2002 kontroll over Tinfos Group og begynte å utvikle konsernet til hva det er i dag. Kapital skrev i fjor at formuen til Holta stammer opprinnelig fra salget av familiebedriften Tinfos til det franske industriselskapet Eramet i 2008.

Fra å være et industriselskap, satser nå Holta Invest på å kjøpe betydelige eierandeler i ikke-børsnoterte selskaper, der verdiene skal skapes gjennom et aktivt eierskap. Det betyr blant annet styredeltakelse og et nært samarbeid med ledelsen i selskapet.



Merkeklær

I juni 2018 kjøpte Holta Invest 60 prosent av JM Alsen Design AB, som designer og selger merkeklær under merkevaren Morris of Stockholm. De selger primært herreklær.

En måned tidligere hadde Holta kjøpt hele MPT Sweden AB, som produserer metallpulver til sveiseindustrien.

Kjetil Holta (54) er født på Notodden i Telemark. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Holta har de senere årene vært bosatt utlandet. Milliardæren har også vært sentral i oppbyggingen av Notodden Fotballklubb, som ble stiftet i 1999, og som nå spiller i Obos-ligaen.

Holta Invest har for øvrig hovedkontoret på Bolette Brygge på Tjuvholmen og har totalt 250 ansatte globalt.