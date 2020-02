Kjempesmell for Plantasjen - varsler nedleggelser

Resultatene hos hagegiganten blir stadig verre.

Plantasjen tapte hele 202 millioner kroner på driften i de tre siste månedene av 2019.

Det viser en ny rapport fra Ratos, som eier den norske plante- og hagebutikkkjeden.

Fjerde kvartal er ofte ingen spesielt godt kvartal for Plantasjen, men tapene blir stadig høyere. For et år siden tapte Plantasjen "bare" 155 millioner kroner.

Nedturen kan delvis forklares med salget av datterselskapet Spira, som kjeden tapte 26 millioner på, mens også salget er kraftig ned. Plantasjen omsatte for 645 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 737 millioner i samme tid i fjor.

"Deretter påvirkes driftsresultat av lagernedskrivning, kostnader for nedlegging av kontor og av det lavere salget", skriver Ratos i meldingen, som viser til at julesalget var svakt for selskapet.

Som tiltak for å bedre lønnsomheten, varsler Ratos at de legger ned butikker. De skal også bedre tilbudet til kundene.

- Plantasjen har under året besluttet å stenge ned tre ulønnsomme butikker og planlegger å følge med på hele butikknettverket med tanke på bedring av lønnsomheten. Utover det gjennomføres det nødvendige tiltak for å senke leiekostnadene, skiver Plantasjen-eieren.

Videre sier selskapet at de har diskutert med långiverne til Plantasjen og jobbet for å få den høye belåningsgraden i selskapet.

"Belåningsgraden i selskapet er høyt og selskapet jobber med et handlingsprogram rettet mot å senke langsiktig kostnaden", heter det.

Ratos kan imidlertid trøste seg med at tallene for helåret 2019 ikke er fullt så dyster lesning.

Der tjener Ratos fortsatt penger, med et lite driftsoverskudd på 49 millioner kroner, ned fra 72 millioner i 2018. Omsetning økte imidlertid fra 3,96 til 4,03 milliarder kroner.