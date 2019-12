Kjempesmell for SAS

En milliard svenske kroner er borte for SAS i forrige regnskapsår, som følge av streik og en svak krone.

Saken oppdateres.

Årsresultatet til SAS for regnskapsåret 2018/2019, som går fra november til oktober det påfølgende året, endte kraftig ned.

Resultatet endte på 621 millioner svenske kroner, ned fra 1,59 milliarder for de foregående 12 månedene.

En milliard er dermed borte for SAS sammenliknet med det rekordsterke 2017/2018-resultatet.

SAS-ledelsen kan riktignok trøste seg med at de siste tre månedene i året, fra august til oktober, var bedre enn i fjor og hadde et nettresultat på 861 millioner kroner, ned fra 623 millioner i samme kvartal i fjor.

Store tap tidligere i regnskapsåret, blant annet knyttet til SAS-streiken i mai, tynger imidlertid totalen.

Ellers kan SAS være fornøyd med at selskapet øker inntektene fra 45 til 47 milliarder svenske kroner for helåret.

Toppsjef i SAS, svenske Rickhard Gustafson, sier likevel at han ikke er fornøyd.

- SAS levererer et utilfredstillende og betydelig lavere helårsresltat enn foregående år, drevet av høyere kostnader i flybransjen, ufordelaktige valutabevegelser og streik. Tross disse utfordringene bidro et attraktivt kundetilbud og effektiviseringer i virksomheten kombinert med redusert kapasitet til markedet, spesielt i fjerde kvartal til at vi får med overskudd for helåret 2019, sier han i en melding.

Han spår også at det blir enda verre neste år.

- De usikre økonomiske utsiktene og den fremvoksende avmatnigen i store økonomier kommer å påvirke etterspørselen fra kundene negativt. Den fortsatt svake svenske og norske kronen mot US-dollar og euro forblir også en utfordring. Neste år venter vi derfor betydelig lavere marknadsvekst, både i etterspørsel og tilbud, sier Gustafson.