Kjempesmell for XXL- må få nødhjelp av eierne

XXL opplevde sitt verste kvartal noensinne og må få hjelp fra storeier Øivind Tidemandsen for å ikke bryte lånebetingelsene sine.

Saken oppdateres.

Problemene ser ikke ut til å ha noen ende for sportskjempen XXL. Etter å ha lagt frem sitt første kvartal med salgsnedgang tidligere i år, melder selskapet nå at det går så dårlig at de må få nødhjelp fra eierne for å ikke bryte lånebetingelsene sine.

Selskapet henter ikke 400 millioner kroner fra Øivind Tidemandsens Dolphin Management, oppkjøpsfondet Altor, Andresen-familiens Ferd og to andre fond gjennom en emisjon der eierne får nye aksjer.

Behovet for nye penger skyldes at det går veldig dårlig for Norges største sportskjede, spesielt i hjemlandet. Der er salget ned skrekkelige 10 prosent i juli, august og september hvis man justerer for nye butikker. For selskapet som en helhet er nedgang for kvartalet på fire prosent.

Det gjør kvartalet de nettopp var gjennom til det verste i selskapets nyere historie. I selskapets 18-årige eksistens har XXL bare rapportert fall i salget en gang før, nemlig i første kvartal i år.

- Spesielt har september vært en utfordrende måned. Det lavere salget har påvirket bruttomarginene negativt ettersom den ventede bidraget i form av volumbonuser fra leverandørene har blitt mye lavere enn i fjor, skriver selskapet.

XXL skriver at slike bonuser nå betyr at XXL går glipp av 15 millioner kroner.

Selskapet skriver at de vil gjennomføre en rekke tiltak for å bedre den finansielle situasjonen i selskapet på kort sikt. Fokuset vil være på å bedre balansen mellom vekst og margin og samtidig redusere lageret av usolgte varer.

«Ved siden av det vil XXL gjennomføre flere kostnadsinitiativ. Det langsiktige målet er å regudere lageret ned til 25 millioner per butikk og vil bedre balansen betydelig», skriver XXL.