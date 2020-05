Kjempetall for Linda Johansen - tjener 4 millioner på navnet sitt

Linda Johansens hudpleieselskap hadde kjempetall i 2019, og selv håver hun inn millioner på å låne bort navnet.

Nettavisen skrev i juni i fjor at livet leker for eks-pornoredaktør Linda Johansen.

Den nå 52-årige Johansen har de senere årene slått seg opp på hudpleie og makeup gjennom selskapet Linda JC AS. For fem år siden var hun blakk og fullstendig utslitt og flyttet hjem til foreldrene.

2018-tallene til selskapet var imidlertid oppløftende, og de gode regnskapstallene ble veldig mye bedre i fjor.

Doblet

Regnskapet for 2019 viser at omsetningen er nesten doblet fra året i forveien, fra ca 21 millioner kroner til 50,5 millioner. Driftsresultatet i perioden er mer enn doblet fra 4 millioner kroner til 8,3 millioner.

På bunnlinjen satt selskapet igjen med 6,6 millioner, over det dobbelte av resultatet i 2018. For fjoråret tok ektemannen og daglig leder Timm Runar Wold (se under) 836.000 kroner i lønn fra selskapet, som sysselsetter syv årsverk. Wold har ikke besvart Nettavisens henvendelse om en kommentar til fjorårstallene.

Linda Johansen har en lisensavtale med selskapet hun er hovedeier i. Det ga en uttelling i fjor på hele 4 millioner kroner.

Lisensavtalen gjelder bruk av navn og varemerket m.m. Johansen er ifølge hjemmesidene til selskapet ansvarlig for research, formulering og testing av alle produkter fra start til slutt.

Kjøpt ut

Det har vært en endring på eiersiden i Linda JC AS. I 2018 eide daværende medaksjonær Lise Berg 30 prosent av selskapet. Nå er hun kjøpt ut, og holdingselskapet Linda JC Holding AS er eneaksjonær.

I dette holdingselskapet eier Johansen 57 prosent av aksjene, ektemannen de resterende 43 prosentene. Wold har altså ansvaret for den daglige driften av selskapet. Paret giftet seg i 2018.

Og gode tall til tross, det er ikke satt av utbytte de seneste to årene. Den bokførte egenkapitalen, altså eiernes antatte verdier, utgjorde ved utgangen av fjoråret 6,6 millioner kroner.

Reell eiendel

En god del av verdiene er fordringer (krav), og det er aktivert nesten 1,9 millioner kroner til utvikling av webside. Det betyr at revisor har gått med på at denne utviklingen regnes som en eiendel det er knyttet reelle verdier til.

Men selskapet hadde også over 1,8 millioner kroner innestående i banken per 31. desember i fjor. Gjelden består stort sett av leverandørgjeld og offentlig gjeld, som betalbar skatt.

Ski-jenta Linda Johansen begynte som redaktør i mykpornobladet Lek i 1993 og på 1990-tallet meste omtalt som «Lek-Linda. Hun var også på samme tid redaktør i bladene Det nye Cocktail og Kontakt Forum.

Utesteder

Johansen sluttet som redaktør for bladene i 1998 og la da også modellkarrieren bak seg. På slutten av 1990-tallet drev hun, sammen med sin daværende samboer Bjørn Løvstad, utestedene Gozzip og Galleriet i Oslo sentrum

Johansen har også jobbet med musikk og har medvirket i en episode av komiserien Mot i brøstet.