Kjempetall for Microsoft - knuste forventningene

Microsoft legger frem bedre tall enn det markedet så for seg, og aksjemarkedet jubler.

Microsoft la tirsdag kveld norsk tid frem tallene for første kvartal 2021 (avvikende regnskapsår).

De viser at ett av verdens mest verdifulle selskaper omsatte for 37,2 milliarder dollar, en økning på 12 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Microsoft oppnådde et driftsresultat på 15,9 milliarder og tjente 1,82 dollar per aksje. Det er hele 32 prosent bedre enn første kvartal 2020.

- Det neste tiåret for resultatene til ethvert selskap vil bli definert av farten i deres digitale transformasjon, uttaler konsernsjef Satya Nadella i Microsoft i en pressemelding tirsdag kveld norsk tid.

Inntektene fra intelligente skyer steg med hele 20 prosent i forhold til første kvartal 2020.

Microsoft-aksjonærene, inklusive Oljefondet (se nederst) fikk utbetalt 9,5 milliarder dollar i kvartalet, i form av tilbakekjøp av aksjer og utbytte. Også det er en kraftig økning fra samme kvartal i fjor.

Analytikerne spådde i gjennomsnitt at Microsoft i foregående kvartal ville få totale inntekter på 35,7 milliarder dollar og tjene 1,61 dollar per aksje.

Aksjemarkedet satte pris på de gode tallene, og Microsoft-aksjen er opp 1,5 prosent ved 21.30-tiden norsk tid.

Microsoft-aksjen har i likhet med mange andre aksjer dabbet av litt i det siste, men er likevel opp over 35 prosent hittil i år (se grafen under). Selskapet har en markedsverdi tirsdag kveld på 1,610 milliarder dollar, om lag 14.730 milliarder norske kroner.

PEN OPPGANG: Microsoft-aksjen har dabbet av de siste to månedene, men er fortsatt opp over 35 prosent. Foto: (Infront)

Det er over 3000 milliarder mer enn verdien av det norske oljefondet. Men Oljefondet eier temmelig nøyaktig 1 prosent av Microsoft, så de norske verdiene i teknologigiganten er nå oppe i 147 milliarder kroner.