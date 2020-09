Kjempeutbytte for sjakkongen

Magnus Carlsen bevilget seg et kjempeutbytte for 2019.

Vår mangeårig verdensener i sjakk gjør det også skarpt økonomisk. Carlsen har gjennom sitt investeringsselskap MagnusChess AS håvet inn mangfoldige millioner de seneste årene, det vil si: Magnus Carlsen eier 85 prosent av selskapet, faren Henrik de resterende 15 prosentene.

Årsregnskapet til MagnusChess AS viser riktig nok en nedgang i inntektene fra 17,3 millioner i 2018 til 12,8 millioner i fjor. Finansinntektene har i perioden økt fra en drøy million til 2,5 millioner kroner.

Før skatt i 2019 satt sjakkongen og faren igjen med et resultat på 6,6 millioner kroner, ned fra snaue 8,8 millioner året i forveien. Men, far og sønn Carlsen bevilget seg for 2019 et utbytte på hele 20 millioner kroner, mens de ikke tok ut noe i 2018.

80 millioner

Kjempeutbyttet ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling i februar. Med fjorårets resultat har selskapet til verdens ledende sjakkspiller de seneste ti årene tjent rundt 80 millioner kroner siden Carlsen nådde verdenstoppen i 2007.

Investeringsselskapet hadde ved utgangen av fjoråret verdier for 40 millioner kroner. Drøyt 15 millioner kroner var langsiktige investeringer i ulike fond, mens 15 millioner stod trygt og godt plassert i banken.

En del millioner var også investert kortsiktig i ulike verdipapirfond. I tillegg hadde selskapet ved utgangen av 2019 aksjer i flyselskapet Norwegian for 317.000 kroner. Disse flyaksjene er nærmest verdiløse i dag.

Ingen suksess

Magnus Carlsen er største eier i teknologiselskapet Play Magnus AS, som står bak den populære sjakk-appen med samme navn. Selskapet hentet i mars rett før koronautbruddet stenge ned Norge inn 126 millioner kroner i en kapitalutvidelse, ifølge DN.no.

Play Magnus AS har de seneste to årene omsatt for drøye 10 millioner kroner til sammen, men har gått med dundrende underskudd. For 2018 og 2019 er det samlede tapet 20 millioner kroner før skatt.

Sven Magnus Øen Carlsen (29), som er hans fulle navn, ble for første gang verdensmester i langsjakk 22. november 2013 og forsvarte mestertittelen i 2014, 2016 og 2018.

Ingen over

Han har vunnet VM i lynsjakk i til sammen fem ganger og VM i hurtigsjakk tre ganger. I mai 2014 oppnådde han den høyeste langsjakk-ratingen noensinne for en sjakkspiller med en score på 2882. I dag er ratingen 2863.

Siden januar 2010 har Carlsen ifølge Wikipedia vært rangert som verdens beste sjakkspiller, med kun tre unntak.

Foruten å være verdens desiderte sjakkener, har Carlsen også utmerket seg innenfor det virtuelle spillet Fantasy Premier League, Her har han toppet listen av over 7 millioner spillere.