Kjempevekst for dagligvarekjedene: - Ekstremt spesielt

Både Coop og Rema 1000 opplever stor vekst i juni, men markedsandelen ligger på det samme som i fjor.

- Markedsandelen til Coop er relativt uendret. Markedsveksten er på cirka 25 prosent, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, til Nettavisen.

Også flere dagligvarekjeder opplever stor kundestrøm.

- Rema 1000 har i likhet med resten av dagligvaremarkedet opplevd vekst, og markedsandelen vår ligger på linje med samme tid i fjor, sier PR og kommunikasjonsdirektør Calle Hägg.

- Kraftig vekst

Friis i Coop forteller at det er spesielt Obs de ser en kraftig vekst hos.

- I juni er det en voldsom vekst, og Obs vokser med 32,7 prosent mens markedsveksten er på 23,7 prosent. Det er ekstremt spesielt, da flere Obs-butikker ligger på kjøpesentre og har derfor hatt en utfordring under koronakrisen, forteller han, og fortsetter:

- Veksten vi ser i juni viser at folk nå er mer fleksible på hvor de handler, og dette er en klar indikasjon på at folk er tilbake på kjøpesentre.

Kundetrafikken er gått opp 15 prosent den siste måneden, og Obs omsatte for 925 millioner kroner - som er hele 239 millioner kroner mer enn i juni i fjor.

- Det er Obs i Oslo som vokste mest - hele 69 prosent, mens alle Obs-butikkene har vokst med minst 20 prosent, forteller han.

Endret handlemønster

Samtidig ser Coop et endret handlemønster. Folk handler mye mer når de først er på butikken, men de handler sjeldnere enn før koronaviruset brøt ut i Norge. Friis tror kundene setter pris på å få alt på ett sted, for å unngå å må innom mange butikker.

- Vi ser en økning innen faghandel hos Obs, for eksempel salg av treningstøy, sykler, kjøkkenredskap, pynt, og lignende. Samtidig ser vi en voldsom økning av typiske grensehandelvarer som brus, tobakk, hvitost og øl, sier Friis.

Salget av hvitost har økt med 108 prosent i juni.

Også Rema 1000 har opplevd et endret handlemønster i det siste.

- Koronapandemien har gjort at flere av oss holder oss hjemme eller i nærområdet, og det gir også utslag i hvordan vi handler. Samtidig merker vi at grensehandelen mot Sverige er minimal, noe som merkes spesielt på omsetningen av typiske varer mange ellers kjøper på svensk side av grensa, forteller Calle Hägg.

Samtidig ser de nå at en god start på sommeren i store deler av landet har gitt utslag i at flere handler mer av typiske sommervarer.

- Det har gått mer grillmat, tilbehør og grillutstyr enn i fjor. I tillegg opplever vi stor interesse for å prøve noe nytt på grillen, enten det er kylling, fisk eller grønnsaker og vegetar, sier han.

- Vi ønsker å fortsette å gi alle våre kunder en trygg og god handleopplevelse i sommer, og det er viktig at vi tar vare på hverandre og viser hensyn, påpeker han.

Handler oftere igjen

Norgesgruppens kommunikasjonssjef Kine Søyland sier at de på nåværende tidspunkt ikke ønsker å gå ut med hvordan veksten deres har vært den siste måneden, men også de ser et endret handlemønster.

- Folks vaner er på vei tilbake til normalen, og de handler oftere igjen, sier hun.

Vanligvis ser de at hver kunde handler fire til fem dager i uken, mens under den verste koronatiden handlet gjennomsnittskunden to dager i uken.

- Frekvensen har gått noe opp nå igjen, men det er for tidlig å konkludere med om det endrede handlemønsteret er varig, sier Søyland.

ENDRING: Kine Søyland, kommunikasjonssjef for Norgesgruppen, sier at de ser en endring i folks handlemønster - og at folk handler oftere nå enn tidlig i koronakrisen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Samtidig ser Norgesgruppen at handlekurven til kundene fortsatt er større enn den tradisjonelt sett har vært, og folk handler derfor mer når de først er på butikken.

Søyland påpeker at koronapandemien fortsatt ikke er over, og at de ønsker å være forsiktige med å konkludere med hvordan endringene de siste månedene eventuelt vil påvirke folks handlemønster i tiden fremover.

Ønsker å ta igjen Meny

Det er ikke bare for Coop-kjeden Obs det går bra, forteller Friis.

- Extra vokser jevnt og trutt, og lavpris er vekstvinneren og gjør det bra. Noe som også er bra er at supermarkedene begynner å trekke flere kunder. Både Coop Mega og konkurrentene våre vokser, sier han.

Han mener det er viktig for å sikre mangfold i dagligvarebransjen, for å få plass til små, lokale leverandører og en god ferskvaredisk med god kundeservice.

- Markedsandelen for lavpris er høy nok. Det er trist om vi skulle miste supermarkedene, sier han.

Friis er fornøyd med at Mega vokser, men Coop ønsker mer fart på kjeden.

- Det er fortsatt langt igjen til Meny, så vi har en del å strekke oss etter. Vi må finne vår nisje, og ta igjen Meny så raskt som mulig. Våre fantastiske butikkansatte jobber knallhardt hele tiden, så får veksten komme gradvis, sier han.