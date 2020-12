Kjempevekst for Normal i Norge

Den danske lavpriskjeden Normal har en eventyrlig omsetningsvekst og resultatforbedring. De knuser konkurrentene Europris og Nille fullstendig.

Normal omtaler seg selv som en kjede med butikker som selger helt normale varer til unormale priser. Normalvarene er blant annet Ajax til rengjøring, Gillette barberingsutstyr, hårpleie fra L´Oreal, tannpasta fra Colgate og makeup fra Maybelline. Segmentet er nonfood, altså ikke matvarer.

Strategien er å kjøpe merkevarer der de er billigst og selge dem til faste, lave priser. Lavpriskjedene Europris og Nille er kanskje de norske konseptene som ligger nærmest til Normal, det skal vi komme tilbake til.

Den første butikken i Norge kom på forsommeren 2017, og i løpet av tre år har lavpriskjeden vokst fra 0 til nærmere 1,5 milliarder i omsetning.

Veldig stolte

- Vi er veldig stolte av veksten vi har hatt, det er en sterk vekst der vi har stått sammen i koronatiden, sier daglig leder Michael Eeg i Normal Norge til Nettavisen Økonomi. Det kvinnedominerte selskapet har 1058 kvinner og 197 menn.

Normal har avvikende regnskapsår, fra 1. august til 31. juli. Kjeden økte antall butikker i løpet av regnskapsåret fra 80 til 93, som forklarer mye av omsetningsveksten.

Normal Norge klarte økte omsetningen med hele 53 prosent fra 2019 til 2020, fra 944,4 millioner kroner til 1445,3 millioner.

Normal knuser dermed Europris og Nille fullstendig. Nille har ikke lagt frem tall for 2020, men hadde hadde lavere omsetning i 2019 enn i 2018. Europris gjør det bedre og har en omsetningsvekst på 26 prosent, altså halvparten så mye som Normal. Europris' tall er likevel råsterke, spesielt siden de er mye større enn Normal.

Eeg hever de i realiteten har ingen konkurrenter i Norge.

-Jeg har full respekt for Nille og Europris, de er veldig flinke til det de driver med. Men de er for forskjellige fra oss, jeg ser ikke på dem som konkurrenter, hevder han.

Driftsresultatet til Normal i perioden bedret seg fra 45,7 millioner kroner til 129,7 millioner, resultatet før skatt fra 37,3 millioner til 117,4 millioner.

- Hvordan påvirket koronakrisen tallene fra mars til august?

- I starten påvirket det oss negativt, men etter hvert har det vært en positiv vekst. Generelt har kjøpesentrene klart seg bra i Norge, sier Eeg. Foruten Danmark og Norge har Normal også etablert seg i Sverige, Nederland og Frankrike

Styret i Normal Norge skriver i årsberetningen at de er mindre rammet av pandemien enn andre bransjer. Ifølge Eeg har veksten deres vært generelt sterk, det er ingen spesielle områder som peker seg ut.

Kundevekst

- Hvordan har koronahøsten vært?

- Det er den samme tendensen, antall kunder fortsetter å øke i våre butikker så lenger vi kjøper inn de riktige varene, svarer danske Eeg, som har flyttet til Norge. Hovedkontoret er i Kristiansand, og selskapet inngår i det danske konsernet Heartland AS via morselskapet Normal Danmark.

Favner bredt

- Hvem er den typiske Normal-kunden?

- Det er det som er så spennende med vårt konsept, vi favner bredt, svarer Eeg.

Han vil ikke kvantifisere målsetningene for neste år. Eeg sier ambisjonene fortsatt er å betjene kundene slik at de får en god opplevelse, og at personalet har det godt.

- Vi har ikke satt oss noen mål for antall etableringer, men vi ser fortsatt muligheter der hvor det er mye trafikk. Og så vil vi ligge der det er andre sterke konsepter i nærheten. Det er en fordel for oss, sier Eeg.

