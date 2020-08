Kjempevekst for Obs: - Ekstremt bra

Det går så det suser for dagligvarekjeden Obs. Også Meny hadde en god vekst i sommer.

- Vi er veldig fornøyde med veksten, og det er ekstra moro at vi vokser mer enn samtlige konkurrenter, sier kjededirektør Lars Tendal i Obs, som er en del av dagligvarekjempen Coop, til Nettavisen.

Han forteller at de har en omsetningsøkning på 39,3 prosent bare i juli, men snittet av juni og juli totalt viser en økning på 37,6 prosent.

- Julitallet er ekstremt bra. Den typen tall i dagligvarebransjen er sjelden kost. Vi har jobbet mye med grunnkonseptet vårt og for å få attraktive butikker, samt jobbet mye med våre ansatte, forklarer han.

Tredobling

De så tendensen allerede før koronaviruset slo ut i Norge, men gjennom sommeren har det vært full blomstring for Obs.

Den totale omsetningen for Obs og deres 31 varehus endte på 1,8 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 494 millioner kroner fra 2019. Veksten inkluderer også Obs netthandel, hvor faghandelsomsetningen har tredoblet seg de siste månedene.

Totalt sett hadde Coop en omsetningvekst på 23,2 prosent i juli.

- Dagligvarehandelen er fortsatt preget av den spesielle situasjonen vi er inne i. Coop vokser mest i markedet nå, og det er vi selvsagt svært fornøyd med på vegne av kundene som eier oss, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop til Nettavisen.

Tendal mener de har vunnet veldig på at flere tenker mer gjennom hva de handler, og derfor handler sjeldnere og mer.

- Det er fantastiske tall for Obs, som for andre måned på rad vokser klart mest i markedet. Vi får stadig flere nye kunder og det virker som en klar trend at flere ser fordelen av å kunne handle alt på ett sted, sier han.

Forbedret handleopplevelsen

- Det er ikke bare dagligvarer det har gått mye av, for faghandel har vært en kjempesuksess for oss i sommer, og vi får godt betalt for den, fortsetter Tendal.

Det siste halvannet året har de jobbet mye med ting de kan gjøre for å levere bedre på tilrettelagt handel, inspirasjon, logistikk og markedsføring. Det har vært et stort løft for kjeden.

- Vi har jobbet med de ansatte, slik at de er lært opp til hvordan de kan flytte om på ting i varehuset for å skape en ny og positiv handleopplevelse for kundene, forklarer han.

- Variasjon gir mer personlighet og varme, og det tror jeg vi treffer på, fortesetter han.

Handleopplevelsen er definitivt i fokus, og Tendal er veldig fornøyd med at Obs nå har lykkes med å treffe flere yngre kunder, flere kvinner og småbarnsfamilier. Det har vært viktig for å få en bred kundeskare.

Nedgang i sentrumsbutikkene

Også for Obs sin konkurrent Meny har det vært en bra sommer.

- Det har jo vært en spesiell sommer, hvor vi har hatt fokus på smittevern. Totalt sett for juni og juli har vi en sammenlignbar vekst på over 20 prosent, sammenlignet med fjoråret, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny.

Selv om det generelt sett har gått veldig bra, er det enkelte butikker som har opplevd en nedgang.

- Noen butikker har gått noe ned, særlig de i sentrum i storbyene. Typiske grensehandelsbutikker har derimot hatt stor vekst, sier hun.

Samtidig ser de at det er typiske sommervarer som har hatt størst vekst hos Meny i sommer, for eksempel er det en vekst på nær 47 prosent i salg av ferske burgere.

Meny ønsker imidlertid ikke å kommentere konkurransen til Obs.

- Vi ønsker vi ikke å kommentere enkeltkonkurrenter. Vi har fokus på oss selv. Vi heier på alle som bidrar til å løfte frem bredt utvalg, ferske råvarer, kvalitet og matkompetanse, sier Hynne.