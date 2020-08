Kjempevekst i dieselbil-salget i Norge

Dieselbil er mye mer populært enn elbil blant norske bilkjøpere: – Mange blir nok overrasket over dette, sier Magnus Frøshaug Ryhjell i Finn.no.

Selv om salget av elbiler har økt kraftig og nærmer seg 50 prosent i nybilsalget, er det fortsatt en relativt liten andel bilkjøpere som velger elektrisk.

Grunnen: På bruktbilmarkedet, der nesten fire av fem biler i Norge selges, er fortsatt diesel kongen. Halvparten av alle dieselbiler som er solgt på Finn.no, Norges klart største plattform for bruktbilsalg, var dieselbiler.

Les også: Ny ordning gir elbileierne prissjokk

Til sammenlikning var det skarve ni prosent som kjøpte brukt elbil.

Positiv trend



Dieselbilsalget har også en positiv trend, og økte nesten 30 prosent, fra 9.990 til 12.860 solgte dieselbiler, i juli.

Les også: IEA-sjef Fatih Birol: - Elbiler er ikke vinneren i bilmarkedet

Dermed bekrefter disse tallene at dieselbiler, som har et dårlig rykte hos mange miljøforkjempere, fortsatt er den suverent mest populære biltypen hos norske bilkjøpere. Totalt har dieselbiler en andel på i overkant av 40 prosent av det totale bilmarkedet, altså både brukte og nye biler.

Det er omtrent tre ganger andelen som velger elbil.

Les også: Tesla-kollaps i Norge

Magnus Frøshaug Ryhjell, produktutvikler i Finn.no, sier dieselbiler har økt i popularitet i siste året.

– Vi så et markant skifte i retning dieselbiler på bruktmarkedet i fjor, og det har opprettholdt seg. Dieselbiler holder seg veldig bra som andel av totalmarkedet og er klart størst, sier han.

Les også: Batteri-gjennombrudd kan snu opp ned på hele bilindustrien

Overraskende



– Jeg tipper mange blir overrasket over dette. Men når man er en familie som trenger litt plass og god rekkevidde, har det ikke vært så mange valg hvis man skal velge elbiler. Da blir det veldig fort diesel i stedet, sier Ryhjell.

Les også: Halvor selger drømmebilen: – Huset medfølger ved rask handel!

Han tror riktignok mange folk kunne valgt elbil hvis det var et alternativ for dem.

– Men det kan de ikke, både på grunn av utvalg, pris og ladenettet utenfor de store byene ikke er så bra. For elbiler er det fortsatt så nytt at det finnes ikke noe for alle, sier Ryhjell.

Les også: Elleville subsidier: Elbiler leases ut gratis i Tyskland

Skuffende tall



Han sier at folk også aktivt søker etter dieselbiler. 45 prosent av de som bruker drivstoff-filteret på Finn.no når de søker etter bil, velger diesel. Bare 16 prosent velger elbil.

– Det viser at folk faktisk vil ha dieselbiler, sier Ryhjell.

Les også: Ekspert spår priskrig på elbil i Norge

Christine Bu, leder i Norsk elbilforening, sier at tallene er skuffende.

– Men problemet er at det er få elbiler tilgjengelig, spesielt med tanke på hva folk er ute etter. Men dette vil bedre seg etterhvert som flere elbiler kommer inn i nybilmarkedet, sier Bu.