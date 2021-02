Kjempevekst: Solhungrige nordmenn bestiller neste års sydenferie

Allerede har mange kastet seg over nettet for å bestille vinterferie til sydligere strøk i 2022.

Til tross for at det fortsatt er usikkert hvordan koronapandemien vil utvikle seg, og hvordan vaksineringen vil påvirke virusspredningen, er det mange som ikke klarer å vente.

Nå er nordmenn lei, og de lengter etter sol og varme. Å ligge på en strand med noe kaldt å drikke, i 30 varmegrader, er noe mange lar seg friste av.

- Det er de som har vinterferie i uke 9 i 2022 som bestiller mest akkurat nå. Salget ligger 79 prosent over fjoråret, sier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i TUI.

For dem som har ferie i uke åtte, ser ikke TUI samme trend for akkurat nå.

Også Ving ser at nordmenn allerede har begynt å bestille pakkereiser for neste år.

- Flere hundre har allerede bestilt ferie med Ving til sol og varme i vinterferieuken sin neste år. Det er jo mer enn ett år til! sier Marie-Anne Zachrisson, landssjef for Ving Norge.

Les også: Ønsker mer ferie for foreldre med barn under tolv år

Vil til «Granca»

Det er pakkereiser til Gran Canaria folk har kastet seg på med TUI, og det er kun reiser dit som ligger ute nå.

- Topp tre er Puerto Rico, Arguineguin og Puerto de Mogan, sier Aspengren i Tui.

Det er Gran Canaria som er mest populært også blant Ving sine kunder. Her er deres topp fem-liste, hvor flest nordmenn bestiller vinterferie til neste år:

Gran Canaria

Tenerife

Thailand

Kapp Verde

- De som bestiller allerede nå kan velge fra øverste hylle, de beste bostedene på de mest populære reisemålene. Men det er fortsatt mange reiser igjen å velge blant, sier Zachrisson i Ving.

Heller ikke hos TUI er det fullt, og Aspengren påpeker at tallene de ser nå, er tidlige salgstall.

Les også: Studie: - Knytter internasjonal reise til økt korona-dødelighet

- Lite pågang

Det er imidlertid tydelig at mange velger å handle direkte hos reiseoperatørene. For Finn Reise ser ikke samme trend.

- Det er veldig stille i markedet, spesielt etter de siste restriksjonene, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise.

Han sier at de ser at nordmenn booker reiser veldig sent før avreise, og er avventende.

- Det er for mye usikkerhet så langt fram. Fokuset nå er på sommeren og høsten. Det er veldig lav pågang også til disse periodene, sier han.

- Vi styres av reiserådene. Når det lettes på reiserådene, tror vi bestillingene går like fort opp igjen, som de gikk ned i fjor, sier han.

Stor etterspørsel etter høstreiser

Reiseoperatøren Apollo merker heller ikke stor pågang for vinterferien 2022, slik Ving og TUI gjør.

- Vi har nettopp begynt å åpne salget for vinterferiereisene i 2022, så hele programmet ligger ikke ute enda, sier kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo.

Det som per nå er klart, er Gran Canaria, Tenerife og Fuerteventura. Resten kommer i midten av mars. Vanligvis er det høysesong for kjøp av vinterferiereiser på høsten, i september og oktober, opplyser Rivera.

- Det er derfor altfor tidlig å si noe særlig om salget så langt, annet enn at det absolutt ikke er fult ennå, og at Fuerteventura og Gran Canaria er de mest populære destinasjonene, sier hun.

Les også: Pensjonist Hasse (75) kom seg ikke i barnebarnets konfirmasjon: – Jeg er hakkandes forbanna!

Apollo merker derimot pågang for reiser til høsten i år.

- Sommersalget er godt i gang, men den største økningen sammenlignet med tidligere år, merker vi på reiser med avgang i august-oktober, sier Rivera.

Reklame Her er årets beste påskeegg