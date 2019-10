Kjendisinvestorer gjør supergevinst i Kahoot!

Kjendisinvestor Jan Haudemann-Andersen kan tjene over en halv milliard på Kahoot! når aksjen børsnoteres i morgen. Bill Gates tjener også rått.

Den spillbaserte læringsplattformen Kahoot! noteres i morgen på Merkur Market. Oslo Børs-eide Merkur Market tilbyr selskaper og eierne en av Europas raskeste opptaksprosesser.

Finansavisen skriver at siden slutten av august har investorene kastet seg over Kahoot!-aksjene. Kursen har derfor steget fra 22 til 38 kroner. Tirsdag ettermiddag spratt aksjen opp 4,1 prosent. Det priser selskapet til 4,6 milliarder kroner, altså aksjonærenes verdier.

Investor Jan Haudemann-Andersen er største eier i Kahoot med 13,9 prosent. Med dagens verdsettelse eier Haudemann-Andersen Kahoot!-aksjer for tilsammen 641 millioner kroner. Ifølge Finansavisen er rundt en halv milliard kroner av dette urealiserte kursgevinster.

Gullgruve

Både tidligere Skagen-forvalter Kristian Falnes og kjendisinvestor Tore Aksel Voldberg kjøpte store andeler i selskapet. Men også store internasjonale investorer kastet seg over det norske appselskapet, inkludert Microsoft (med Bill Gates i spissen) og Disney-konsernet.

Nettavisen Økonomi omtalte i januar i år hvordan quiz-appen Kahoot! hadde blitt en gullgruve. For ni måneder siden hadde Haudemann-Andersen alene tjent rundt 300 millioner kroner på verdenssuksessen, nå er det altså det dobbelte.

- Det har vært en god investering. Det ser i hvert fall greit ut foreløpig, sa Jan Haudemann-Andersen til Nettavisen i januar.

Gigantisk suksess

Den norske spill-appen er blitt en gigantisk suksess med over en milliard brukere på verdensbasis. Den er spesielt populær på skoler, inkludert i USA.

- Jeg mener hovedgrunnen til suksess for Kahoot! er at vi har lagd et produkt som skaper engasjement i utdanningen, hos bedrifter og i sosiale samlinger, uttalte daglig leder Åsmund Furuseth i Kahoot! i januar.

Kahoot! ble notert på den norske OTC-listen (listen over unoterte aksjer, red.anm.) i mai i fjor. Siden den gang har verdien tredoblet seg fra 1 milliard til altså 4,6 milliarder i dag.

Lang historikk

Kahoot! er en gratis spillbasert læringsplattform, basert på flervalgsoppgaver (quiz). Den første publiserte flervalgsoppgaven ble ifølge Wikipedia laget helt tilbake i 1915 av den amerikanske læreren Frederick Kelly (The Kansas Silent Reading Test).

Mobilappen ble lansert i Norge i august 2013. Wikipedia skriver at Kahoot! kan brukes som læringsstøtte for å teste hvor langt hver elev har nådd i læringsmål

Kahoot! kan også brukes til å se hvilke områder der eleven vil ha mer nytte av én-til-én-undervisning

Men mer erfarne brukere integrerer Kahoot! i undervisningen om nye emner. Kahoot! kan brukes til å utvide kunnskapene, repetere kunnskap før eksamen, spille mot klasserom rundt om i verden, undersøke meninger og å samle innsikt

Sosial læring

Kahoot! er bygget for sosial læring, der elevene skal samles rundt en felles skjerm. I en typisk klasseromssituasjon vil man bruke nettbrett, interaktiv tavle, eller en dataskjerm. .

Når en Kahoot! er lansert, vil det ifølge Wikipedia ha sin egen unike PIN nummer som er tilfeldig generert av systemet. Enhver enhet med nettleser kan benyttes.

Deltakerne må først søke opp nettsiden der man registrerer quiz-deltakelse. De skriver så inn den unike PIN-koden for quizen som er blitt satt opp og deretter sitt eget kallenavn,

Spillet foregår ved at spørsmålene og opptil fire svaralternativer vises på hovedskjermen. Svaralternativene har forskjellig farge og form.