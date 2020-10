Kjendisinvestorer gjør supergevinst i Kahoot!

Spillsuksess er blitt fire ganger mer verdt på et år.

Den spillbaserte læringsplattformen Kahoot! ble notert på Merkur Market ved Oslo Børs og siden den gang er pilene bare pek oppover for spillsuksessen.

Tirsdag ble det kjent at superinvestoren Softbank går inn i Kahoot! med en investering på to milliarder kroner. Det betyr at de nåværende aksjoneres aksjer blir vannet ut, men det har likevel ført til nærmest eufori på børsen og selskapet er opp 12 prosent på denne dagen.

20 ganger avkastning

Det betyr at selskapet, som var verdt fem milliarder kroner for et år siden, nå har mer enn firedoblet seg i verdi.

Les også: Bill Gates sier Sverige kan vise vei ut av koronakrisen

Det betyr med andre ord milliardgevinst for Kahoot!s mange kjendisinvetorer.

Den største er Jan Haudemann-Andersen, som frem til Softbanks inntreden, er selskapets største aksjonær. Eierposten hans på 13 prosent gjennom investeringsselskapet Datum er nå verdt drøye 2,9 milliarder kroner. Enda mer imponerende er at Haudeman-Andersens investering opprinnelig trolig bare var på 145 millioner kroner, ettersom han gikk inn i selskapet lenge før det ble børsnotert.

Det vil si at han har tjent 2,75 milliarder kroner på investeringen sin og 20-doblet investeringen sin.

Les også: Elon Musk og Bill Gates el-krangel: - Han har ikke peiling

Bill Gates

En annen stor investor som har tjent godt på Kahoot! er Jan Petter Collier, som 1,1 prosent gjennom familieselskapet Sanden. Det ga rekordoverskudd i 2019 for ABG Sundal Collier-gründeren.

Men også store internasjonale investorer kastet seg over det norske appselskapet, inkludert Microsoft, der Bill Gates fortsatt er storaksjonær. Microsoft gikk inn i selskapet i 2016 med det var småpenger for Microsoft. De har hatt en tilsvarende flott økonomisk reise som Haudeman-Andersen, som gikk inn enda tidligere, og eier nå aksjer verdt 1,1 milliarder kroner.

Sju år gammel

Den norske spill-appen er blitt en gigantisk suksess med over en milliard brukere på verdensbasis. Den er spesielt populær på skoler, inkludert i USA, og har 270.000 betalende abonnenter totalt. Børsoppgangen det siste året er at spill-selskapet har for alvor fått fart på inntektene, til tross for at spillet i utgangspunktet er gratis. Inntektene, som kommer fra både reklame og abonnement, har nesten seksdoblet seg på halvannet år.

Les også: Ekstrem vekst for Kahoot! - 1,2 milliarder brukere

Mobilappen ble lansert i Norge i august 2013 og kan brukes som læringsstøtte for å teste hvor langt hver elev har nådd i læringsmål

Kahoot! kan også brukes til å se hvilke områder der eleven vil ha mer nytte av én-til-én-undervisning

Men mer erfarne brukere integrerer Kahoot! i undervisningen om nye emner. Kahoot! kan brukes til å utvide kunnskapene, repetere kunnskap før eksamen, spille mot klasserom rundt om i verden, undersøke meninger og å samle innsikt

Sosial læring

Kahoot! er bygget for sosial læring, der elevene skal samles rundt en felles skjerm. I en typisk klasseromssituasjon vil man bruke nettbrett, interaktiv tavle, eller en dataskjerm. .

Når en Kahoot! er lansert, vil det ifølge Wikipedia ha sin egen unike PIN nummer som er tilfeldig generert av systemet. Enhver enhet med nettleser kan benyttes.

Deltakerne må først søke opp nettsiden der man registrerer quiz-deltakelse. De skriver så inn den unike PIN-koden for quizen som er blitt satt opp og deretter sitt eget kallenavn,

Spillet foregår ved at spørsmålene og opptil fire svaralternativer vises på hovedskjermen. Svaralternativene har forskjellig farge og form.