Kjerstin Braathen blir ny konsernsjef i DNB

Overtar etter Rune Bjerke fra 1. september.

Saken oppdateres.

Kjerstin Braathen har 20 års fartstid fra DNB. Hun kommer fra stillingen som finansdirektør i DNB, og var før det konserndirektør for bedriftsmarkedet. Braathen er fra Lillestrøm, er gift og har tre barn.

- Jeg føler meg utrolig heldig som får lede dette supersterke DNB-laget. DNB har et stort samfunnsansvar, og er viktig for kunder over hele Norge. Vi er med kundene våre i alle viktige faser i livet, og vi heier på de bedriftene som tør å satse og skaper verdier og arbeidsplasser for samfunnet. Jeg gleder meg veldig til 1. september, sier Kjerstin Braathen i en melding.



Hun etterfølger Rune Bjerke, som etter avtalen måtte pensjonere seg innen neste sommer.

I meldingen heter det at styret i DNB har gjennomført en omfattende prosess for å finne personen som skal ta over stafettpinnen etter Rune Bjerke.

- Styret har lett etter den best egnede kandidaten til å lede DNB på neste etappe. Det har vi funnet, og vi er glade for at Kjerstin har takket ja til denne oppgaven. DNB er en viktig samfunnsinstitusjon. Derfor må vi ha en konsernsjef som bidrar til høy tillit i samfunnet rundt oss, som gir kundene våre gode opplevelser og som sikrer god lønnsomhet så banken kan investere i vekst og nye produkter, sier styreleder Olaug Svarva.

Største med kvinnelig leder

DNB er det desidert største norske selskapet som får en kvinnelig leder. Banken har torsdag morgen en markedsverdi på 240 milliarder kroner og er Norges tredje største konsern etter Equinor og Telenor.

I løpet av 2018 og 2019 har med det tre kvinner inntatt toppjobbene i tre av landets største konserner. I mars ble Hilde Merete Aasheim ny toppsjef i Norsk Hydro, og i fjor gikk Kristin Skogen Lund fra stillingen som NHO-leder til konsernsjef i Schibsted ASA. Norsk Hydro og Schibsted har en markedsverdi på henholdsvis 63,8 og 55,8 milliarder kroner.