Kjøp av bruktbil - sjekkliste

Her viser vi deg tipsene som avslører bilens feil og mangler. Denne sjekklisten er særlig viktig når du kjøper bruktbil privat.

Når du skal kjøpe en bruktbil er det ek rekke punkter du bør teste. Det kan redde deg fra skuffende overraskelser på et senere tidspunkt.

Sjekklisten er inndelt i to:

Sjekkliste teknisk - på stedet

Sjekkliste teknisk - under prøvekjøring

Motor

Motoren bør være ren, men med et støvlag! Er motorrommet helt støvfritt har selgeren trolig nylig rengjort rett før salget. Kan det være at selgeren vil prøve å skjule skavanker?

Motorolje

Peil motoroljen. Motoroljen skal være gyldenbrun og automatolje klarrød. Er oljen svart eller grå, eventuelt at det er gråaktig masse omkring åpningen, kan topplokket være røket. Det er dyrt. Eventuelt er det fukt i oljen.

Rust

Se under bilen. Opphenget til drivstofftanken kan ruste (selve tanken er av plast), det samme gjelder eksosanlegg, bremserør og under hjulbuer og innerskjermer. Løft også på matter i bilen for å avdekke rust.

Lekkasjer

Se under bilen etter lekkasjer.

Lakk

Sjekk for lakkskader.

Overlakkeringer

Bilen bør besiktiges i dagslys. Det gir best mulighet til å avdekke dårlige reparasjonsskader og overlakkeringer.

Kollisjonsskader

Hvis det er opplyst om at bilen er kollisjonsskadet er det ekstra viktig å få den testet. Det samme gjelder hvis du får mistanke om at den er kollisjonsskadet.

Bremseskiver

Rust på bremseskivene koster 4.000-6.000 kroner per hjulpar. Bremseskivene er de blanke skivene du ser gjennom åpningen i felgen. Skivene kan se helt ok ut på yttersiden (den siden du ser ved å titte gjennom felgen), men den hyppigste feilen med rustne bremseskiver er på baksiden av bremseskivene. Bruk gjerne en lykt (mobilen) om nødvendig.

Registerreim

Registerreim må typisk skiftes omkring 100.000-150.000 kilometer bestemt av serviceintervallene. Sjekk om dette er gjort eller nært forestående. Utskiftning koster mellom 6.000 og 13.000 kroner. Noen bilmerker har kjede i stedet for gummireim og da slipper du utskiftning.

Støtdempere

Legg kroppstyngden på bilen - et hjørne av gangen. Når du slipper, skal gyngingen slutte nesten umiddelbart. Fortsetter bilen å gynge, er støtdemperen defekt.

Fjærer

Knekte fjærer gjelder mange biler. Lys med en lommelykt på toppen av fjærene (retning over hjulene i hjulbuen) og se om det er et brudd i fjæra. Det er på toppen fjærene generelt ryker, etter en eller to vinninger.

Hvis det kun er på en side fjæra er røket vil det være høydeforskjell på bilen, og ved prøvekjøring kan dette høres ved å kjøre på dårlig og humpete vei eller ved å kjøre sakte på et egnet sted og sving hjulene til begge ytterkanter, fra side til side. Det kan da høres ut som en fjær som «springer» eller mekaniske kneppelyder. Utbedringen koster om lag 3.000 kroner pr hjul.

Kilometersvindel og slitasje

Pedaler, girspak og ratt bør ikke være unormalt slitt i forhold til kilometerstand. Det kan tyde på svindel med kilometertelleren. Derimot kan splitter ny gummi på kløtsj- eller bremsepedalen være et forsøk på å skjule kilometersvindel.

Kilometersvindel og servicehefte

Sjekk i serviceheftet om alle servicer utført. Det er dessuten ofte et krav for at garantien skal gjelde. Samsvarer kilometerstanden i serviceheftet med bilens kilometerstand? Proffe svindlere forfalsker stempler i serviceheftet. Se nøye etter. Er du i tvil kan du dobbeltsjekke med verkstedet står stemplet.

Lekkasje i kjøle- og bremsevæske

Sjekk at nivået på kjølevæsken og bremsevæsken er innenfor min-maks-intervallet markert på beholderne. Er nivået under, kan det tyde på lekkasje.

Frontrute

Sekk om det er skader fra steinsprut eller andre riper og skader.

Lys

Sjekk alle lys både utvendig og innvendig.

Lykteglass

Sjekk glass og reflektor. Sjekk også om det er fukt på innsiden av lykteglasset. Det koster en del å fikse.

Elektrisk

Sjekk samtlige knapper. Låser. vindusheiser, vifte, vindusspyler, motoriserte speil, varme i setene, GPS, varme i vinduene (kan være vanskelig på sommeren, men ved å måle batteriet kan du se at vindusvarmen trekker strøm ved å skru av og på), klimaanlegg (stinker det?), blinklys, fjernlys, osv, osv. Og ikke glem regnsensoren dersom bilen har, ved å skvette litt vann utsiden av sensoren som sitter ved frontrutens speil.

Dører

Sjekk at alle dører, panser og koffert fungerer som det skal.

Dekk

Minstekravet til mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 millimeter (NAF anbefaler 3 millimeter) og 3 millimeter for vinterdekk (NAF anbefaler 4 millimeter). En tallkode viser dekkets alder. På dekk fra år 2019 er det en firesifret kode eks. 1919 = uke 19 i 2019.

Sjekk om dekkene er jevnt slitt. Ujevn slitasje kan tyde på feil med forstilling eller hjuloppheng.

Er den en større skade på en felg, kan et hardt møte men en fortauskant ha skadet styringsmekanismen og kullager.

Nøkler

Følger samtlige nøkler med? Svindlere har benyttet seg av å dele ut en nøkkel for deretter hente bilen med den andre nøkkelen. Sjekk også at alle nøkler fungerer i alle låser.

Taxi

Ikke kjøp en brukt taxi. Lav pris i forhold til årsmodell kan synes fristende selv om kilometerstanden ofte er skyhøy. Det er mulig å gjøre kupp, men kun for den teknisk kyndige. Taxier kjørt i byene er gjerne slitne, mens en taxi kjørt av eieren selv på bygda kan være i god stand.

Verksted-test

En kjøpstest eller tilstandsrapport på verksted, eller hos NAF er det aller sikreste. Særlig kan rust være vanskelig å avdekke.

Sjekkliste teknisk - under prøveturen

Bremseservo

Før du starter bilen, pumper du noen ganger med bremsen og lar foten presse mot den. Så starter du motoren. Bremsepedalen skal da sige litt ned. Det betyr at bremseservoen fungerer.

Oppstart

Sjekk at bilen starter uten problemer.

Slark i styringen

Be en kamerat stille seg opp foran bilen. Deretter vrir du litt på rattet. Responderer hjulene direkte? Hvis ikke, er det slark i styringen. prøv også å slippe rattet under styring for å se om bilen skjener til den ene siden.

Øvrige ulyder

Prøvekjør bilen på en humpete vei da det kan tvinge frem slark og ulyder.

Turbo

Har turboen røket, merker du at motoren har dårlig trekkraft og at det kan være stor røykutvikling fra eksosanlegget pga at det blir oljelekkasje i turboen. Kostnaden er høy - 20.000-25.000 kroner.

Motorfeil I

Blårøyk fra eksosen når du slipper gasspedalen i høy fart på lavt gir (gjerne 70 km/t på 3. giret) tyder på at motoren sluker olje og er et resultat av feil på motoren.

Motorfeil II

Har motoren en ujevn gange? Ikke stol på at selger påstår at «dette kan enkelt justeres». I så fall la selgeren ordne justeringen. Ujevn gange kan skyldes alvorlig feil med motoren.

Bremser

Brems kraftig. Drar bilen til en av sidene, er det trolig feil på bremsene. Det skal heller ikke vibrere i bilen eller i pedaler ved lett nedbremsing da det tyder på skadde bremseskiver. Sjekk også at de blokkeringsfrie bremsene (ABS) virker (stive hjul under bråbremse betyr at de ikke virker). Pulsering i bremsepedalen når du sjekker ABS-en bekrefter at den virker.

Håndbrems

Sjekk at den fungerer, spesielt i en bratt bakke.

Styring I

Bilen skal heller ikke dra skjevt under akselerasjon. Du bør teste bilen i 80-90 km/t.

Styring II

Rattet skal heller ikke vibrere under høy hastighet.

Gir

Er bilen vanskelig å få i gir? Kommer det ulyder når du girer ned fra høyt gir til et lavere gir? Da kan girkassen være kaputt. Har bilen automatgir må du sjekk at den girer opp eller ned uten noen spesielle rykk. Test også at bilen girer ned når du trykker gasspedalen i bånn.

Kløtsj

Tegn på slitt clutch er at pedalen tar langt ute (normalt skal man måtte presse den langt inn før den tar), og at det slurer når du girer ved høye turtall og høye belastninger. Øker turtallet i oppoverbakker uten at farten øker, er kløtsjen ødelagt.

Du kan også dra på håndbrekket og sette bilen i fjerde gir, gi litt gass og slipp clutchen ut. Stopper (kveler) ikke motoren seg med en gang, er det et tegn på at clutchen slurer og er dermed klar for utskifting. Utskifting av kløtsj koster 20.000-25.000 kroner.

Klimaanlegg

Sjekk at klimaanlegget fungerer.