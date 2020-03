Kjøp av hytte på fjellet - sjekkliste

Sjekklisten er delt inn i tre - om hytta, om området, og om økonomi.

Det er en rekke ting som bør sjekkes ved hyttekjøp, både før visning og på visning.

Først må du/dere må avgjøre hva som er viktigst for dere. For eksempel om det er alpinbakke i nærheten, godt skiterreng, eller begge deler.

Hvis du ikke er sikker på hvilket område du vil kjøpe vil det ofte lønne seg å leie i dette området først. Da er det enklere å se om det er dette området som passer dere best.

Området

Dette er de viktigste sjekkpunktene som handler om området det hytta ligger.

Snøsikkerhet

Hvor snøsikkert er det der hytta ligger. Du må nå høyere over havet for at det skal være snøsikkert der. Du må også ta i betraktning at den påkrevde høyden vil øke i årene fremover.

Mobildekning og bredbånd

Hvordan er dekningen for mobilnettet der hvor hytta ligger. Er det lagt inn bredbånd i hytta.

Sommeraktiviteter

Hvilke muligheter for sommeraktiviteter er det i nærområdet.

Bademuligheter

Er det bademuligheter i nærheten.

Fiskemuligheter

Er det fiskemuligheter i vann i nærheten.

Butikker/restauranter

Hvor langt er det til butikker, spesielt matbutikk. Er det for eksempel cafe eller restaurant i nærheten.

Andre tilbud i området

Hvilke andre tilbud finner i nærområdet.

Veiene

Hvordan er veiene - er det et veilag i området som står bak avtalen om brøyting. Sjekk hvordan veien blir vedlikeholdt både på sommer og vinter.

Brøyting

Kvaliteten på brøytingen. Hvor ofte og raskt blir det brøytet. Hvordan er brøytingen

Økonomi

Prisnivået

Finn ut hva som er prisnivået i det området du vil kjøpe.

Eiendomsskatt

Det er store forskjeller på hva du må betale i eiendomsskatt. Dette blir oppgitt i prospektet.

Kommunale avgifter

Også her er det store forskjeller i nivået. De kommunale avgiftene blir oppgitt i prospektet.

Brøyting

Hva vil brøytingen koste.

Strøm/energi

Hva er strømforbruket på hytta. Dette skal være oppgitt i prospektet. Sjekk også vedforbruket siden dette henger sammen med strømforbruket.

Selve hytta

På fjellhytter dukker det opp litt andre feil og mangler enn du vanligvis finner på boligjakt. Du skal riktignok ikke bruke hytta like mye som en bolig, men samtidig ligger hytta ofte ekstra utsatt for vær og vind.

Det er forskjell på å kjøpe en «Gerhardsenhytte» fra 50-60-tallet og en nybygget hytte. Fjellhyttene bygget på 50- og 60-tallet ble ofte bygget helt eller delvis på dugnad, og noen ganger med litt ymse materialer. Og de kan være bygget på i flere etapper. Samtidig kan vedlikeholdet kan også være så som så med de eldre hyttene. Derfor er det viktig at du som kjøper tar en grundig gjennomgang av hytta.

Last ned informasjon på forhånd, og les grundig gjennom salgsoppgaven og taksten. Husk at arkene uten bilder alltid er de viktigste. Nyere hytter ligger oftest i større hyttefelt. Her vil den tekniske kvaliteten ofte være grei. Men sjekk planene i området. Skal det bygges flere hytter, og hva vil det eventuelt gjøre med trafikken i området?

Sjekk også muligheter for å bygge på eller endre fasade når du er på visning på en hytte. Noen kommuner er ganske strenge, og krever søknader for det aller meste. Dette gjelder særlig for hytter som ligger helt oppunder tregrensen – der det kanskje ikke bygges i våre dager.

Sjekkpunkter ved hyttejakten på fjellet

Taket

Se på taket både utvendig og innvendig. Hvis det er kryploft må du titte opp og lyse rundt (for eksempel med mobilen) for å sjekke om du ser synlige vannskader. Når ble takbelegget skiftet sist? Ser det slitt ut? Hvor gammel er papp/sten på taket? Levetiden er rundt 30-40 år.

Gulvet

Sjekk om det er skjevheter i gulvet, og/eller om det er dårlig fundamentering. Om det er skjevt kan du for eksempel sjekke med en klinkekule el.

Kjeller/krypkjeller

Ta en titt i kjelleren/krypkjelleren for å se etter fukt og vannskader. Les nøye i taksten om det er tegn på fuktskader. Sjekk også bjelkelaget under hytta – særlig langs kantene for å se om det ser ok ut.

Bad

Bad er svært dyrt, så her er det viktig at ting er i orden. Sjekk om membranen og sluket er tilfredsstillende. Sjekk om flisene har sprekker, og om arbeidet generelt er gjort bra nok. Renner vannet riktig mot sluket?

Utvendig panel og vinduer

Hvor gamle er vinduene, er de i god stand, eller trenger de å skiftes? Sjekke panelen, og særlig nederst mot grunnmuren. Er det tørt og fint, eller er det tilløp til råte? Husk å sjekke rundt hele hytta, det vil være forskjell på solsiden mot sør og bak buskene på nordsiden.

Vann og kloakk

Er hytta tilkoblet det kommunale vann og kloakk-anlegget eller er det brønn og septik? Sjekk også om kommunen har planer for å koble hyttene på det kommunale nettet. Det kan blir dyrt! Dersom privat avløpsvann. Er anlegget godkjent av kommunen?

Området rundt

Hva er planene for området rundt? Er det planlagt bygget flere hytter i området. Hva vil det ha å si for trafikken? Blir det mye byggeaktivitet – og vil utsikten forsvinne?

Tomten

Få klarlagt hvor tomtegrensene går! Hytter har ofte tomt delvis med innmark og delvis med utmark. Noen ganger er det gjerder – men det er ikke sikkert at grensen går ved gjerdet. Be om å få se kartet – eller gå inn på Kartverkets seeiendom.no for å sjekke grensene. Skriv ut kartet og ta med på visning for å sjekke kart mot terreng.

Tinglyste rettigheter for vei og parkering

Vei og parkering i hytteområder kan ofte være avhengig av rettigheter over andres eiendom. Og det er gjerne ved en eiendomsoverdragelse det oppdages at tidligere hyttekjøpere bruk har skjedd uhjemlet. Dermed er rabalderet i gang. Du bør derfor be om dokumentasjon på at rettigheter til både adkomst og parkering er tinglyst på hytta.

Peis og pipeløp

Hvem murte peisen? I en del eldre hytter er det ikke uvanlig at peis og pipe ble murt av de som bygde hytta. Sjekk med selgeren om brannvesenet hadde noen merknader på siste inspeksjon. Foring av pipen koster noen tusenlapper pr meter.

Festetomt

Dersom hytta står på festetomt, bør du sjekke hvilke reguleringer som er gjort, om det er lenge til neste regulering og når kontrakten utløper.

Grunnforhold

Ofte er hytter bygget på løs grunn, for eksempel morenemasser. Dersom dreneringen eller grunnarbeidene ikke er gode nok, kan hyttas vekt få grunnen til å sige. Som regel er slik sig ujevne og gjør hytta skjev. Sjekk derfor om alle dørene lar seg enkelt lukke uten knirk.

Trær

Har du som hytteeier rett til å rydde bort trær. Det kan være restriksjoner på hva det er lov til.

Solforhold

Hvordan er solforholdene. Ligger terrassen slik til at du får sol på den store deler av dagen.