Kjøpefesten fortsetter - nye tall overrasker ekspertene

Detaljhandelen fortsetter å ta ekspertene litt på senga, maitallene viser en fortsatt god vekst, der klesbransjen leder an.

Tall offentliggjort fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at detaljhandelen med 2,8 prosent i mai og steg med pene 7,8 prosent fra mai 2019 til mai 2020.

SSB skriver at de nye tallene viser en solid vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet, og det etter en særdeles sterk aprilmåned.

Det ser ut til at nordmenn som en følge av koronaviruset og restriksjoner de seneste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum av enkelte varegrupper.

Nordmenn kjøper klær

Det største bidraget til veksten i mai kom fra klesbutikkene, som kommer etter en kraftig nedgang i mars for denne bransjen. Omsetningsvolumet for klesbransjen er imidlertid fortsatt betydelig lavere enn det var før koronakrisen.

I tillegg hadde butikker som sportsutstyr og båter en god vekst i april. Med de strenge reiserestriksjonene vil mange nordmenn tilbringe sommerferien i Norge i år, som har ført til økt salg av tur og fritidsutstyr samt båter.

I april økte detaljhandelen med hele 4,8 prosent, som var langt mer enn det ekspertene så for seg.

DNB Markets skrev i sin morgenrapport at etter en uventet sterk oppgang i detaljhandelen i april, var det ventet et lite fall i mai. Men, DNBs anslag er mye svakere og innebærer en nedgang på 3,5 prosent.

Restriksjoner

Koronakrisen og nedstengingen av det norske samfunnet er i stor grad har ført til restriksjoner innenfor tjenestenæringer som reiser, transport og overnatting. Da er det ikke så overraskende om forbruket av varer holder seg oppe.

Men DNB skriver i rapporten at likevel virker oppgangen i april særdeles sterk, som pekte mot en viss reversering i mai.

Nordea Markets er overhodet ikke enig og pekte i sin morgenrapport på at forventningene til detaljhandelen i mai spriker stort. Konsensus ifølge nyhetsbyrået TDN er at handelen i mai tallene skulle stige med 2,2 prosent. Noen økonomer tror på nedgang, mens Nordea så for seg en solid oppgang i månedstallene på hele 8 prosent.

Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen utenom salg av motorvogner. Detaljhandel er virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger.



