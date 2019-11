Kjøper seg opp i Sverige: - Vi skal bli best i Norden

Smart Retur, med tidligere landslagsspiller Martin Andresen på eiersiden, kjøper opp svensk konkurrent. Nå er målet å bli Nordens største på returlogistikk.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Det kommer til å skje mer i denne bransjen de neste fem årene, enn de siste hundre. Vi ønsker å være med, og da må vi ha god infrastruktur, sier konsernsjef Søren Eriksen i Smart Retur etter at selskapet nylig kjøpte opp sin svenske konkurrent PSRS.

Oppkjøpet fører til at Smart Retur blir landsdekkende i Sverige, skriver nettstedet Moderne transport.

ØYEBLIKKET: Gründerne Linus Näsström (til venstre) og Andreas Lagerbäck selger sin virksomhet til SmartRetur og konsernsjef Søren Eriksen. Foto: Pressebilde

Mange små

Eriksen, som også eier selskapet sammen med blant annet Skeidar-eier og tidligere fotballproff Martin Andresen, forteller til Nettavisen at selskapet har som mål å bli ledende på returlogistikk i Norden de neste årene. Returlogistikk er håndtering av returemballasje fra butikker, grossister og leverandører.

- Bransjen består av veldig mange små far-sønn-selskaper. Så det vil skje konsolideringer de neste årene. Og med oppkjøpet i Sverige er vi ett skritt nærmere å dekke Norden, sier Eriksen.

Smart Retur er allerede på plass i Danmark.

- Da gjenstår Finland?

- På et tidspunkt vil det skje, men jeg vil ikke si noe mer om det nå.

Først Norden, så verden

Selv om målet i første omgang er å etablere seg tungt i Norden, legger ikke Eriksen skjul på at potensialet er langt større.

- I Norden har vi alltid ligget langt fremme på teknologiske løsninger. Lykkes vi i Norden er det fullt mulig å selge plug and play-løsninger til langt større, globale aktører. Vi er i dialog med noen, men det er for tidlig å si noe om hva som skjer. Først skal vi laget det beste produktet for returhåndtering i Norden.