Kjøpesenteret vil stenge, butikkene er åpne: - De kan bli politianmeldt

- Vi er et kjøpesenter, sier senterlederen. Likevel velger flere butikker å åpne dørene.

Kjøpesentre i Oslo skal holde stengt som smitteverntiltak, har myndighetene bestemt. Det er nå klart at tiltaket forlenges helt til 17. februar.

Men reglene tolkes ulikt, og nå velger flere butikker å trosse dem. I byggene på nordsiden av Ullevål Stadion er handlegaten i friluft og alle butikkene har inngang fra gaten. Her har en rekke helt vanlige butikker nå valgt å åpne, blant annet sportsbutikkene Milsluker'n og Braa Sport, Jernia og Nille.

Dette gjør de selv om de inngår i Helsedirektoratets definisjon av kjøpesentre: «Butikker og virksomheter som har egen inngang mot gateplan, må også holde stengt». Andre butikker på Ullevål, som H&M, Ark og Christiana Belysning, holder stengt.

- Regelverket oppleves utydelig og ikke logisk, sier Bjørn Næss, direktør i Oslo Handelsstandsforening.

- Det slår helt feil ut

Kjersti Hobøl, administrerende direktør i Nille, synes reglene om stenging slår helt feil ut.

- Det er manglende logikk i dette, og det rammer særlig nærsentrene. Det er slike små sentre det er aller flest av i landet.

Hun tolker reglene som at det er innenfor regelverket å ha butikken åpen når det er dør ut til frisk luft.

- Blant annet ligger en rekke Europris-butikker i slike nærsentre, men med egen inngang ut. Hvorfor skal de kunne åpne da og ikke vi? Det må være likhet for loven.

- Men det strider mot reglene. Forventer du en reaksjon?



- Da må det i så fall gjelde alle butikker med utgang mot en gate. Det er ganske mange i en sånn plassering som har åpent.

Hele 73 av Nille-butikkene er stengt og over 600 medarbeidere permittert. Mange av butikkene ligger i slike nærsentre, poengterer Hobøl:

- Det er ingen smittevernmessig logikk i at vi må holde stengt da. Jeg kan ikke fatte hvilken smittefare en åpen Nille-butikk skal utgjøre i et nærsenter med sju-åtte andre butikker som har åpent.

Hobøl mener at politikerne ikke har tatt inn over seg de praktiske konsekvensene av tiltaket, og at effekten stemmer dårlig med intensjonen.

- Vi er helt forberedt på å ta vår del av dugnaden, for all del. Men det må være likhet i praksisen. Hadde de bare hørt litt mer på oss i butikkene, kunne vi funnet løsninger som var litt mer rimelige. De fleste kjøpesentere er bittesmå nærsentre, og der har det føltes trygt å handle under korona. Så dette slår feil ut.

Nille-sjefen etterlyser den faglige begrunnelsen for å holde stengt og forlenge tiltaket til 17. februar:

- Når så mye er åpent likevel, får vi også mer mobilitet, stikk motsatt av hva som er hensikten. Nå er det stengt på Lillestrøm og kjempevekst på Jessheim.

- Vi kan ikke kreve at de stenger

Senterleder for Thon-selskapet Amfi på Ullevål, Vilde Lerbak, er tydelig på at handlegaten er definert som et kjøpesenter :

- Vi velger å definere oss som kjøpesenter, men noen tolker reglene annerledes og holder åpent.

- Hvem bestemmer om butikkene må stenge eller kan holde åpent?



- Myndighetene har jo bestemt at i et kjøpesenter skal være stengt. Vi sier til våre leietakere at det forholder vi oss til. Men enkelte leietakere tolker dette ulikt. Vi har ingen myndighet til å kreve at butikkene stenger.

- Vi prøver å følge reglene

Christiania Belysning ligger i andre etasje fra gateplan, 50 meter unna Nille-butikken i samme handlegate. Butikken er stengt, men starter med klikk og hent fra torsdag. Nabobutikken, som selger sengetøy, er åpen.

Det har vært mye kommunikasjon om stengingen mellom butikkene og gårdeier, forteller Maiken Skirstad Mo, daglig leder i Christiania Belysning.

- Det er veldig mye fram og tilbake fra Thon som prøver å tolke myndighetene (Thon-gruppen eier senteret, red.anm.). Det er vanskelig å få klare svar. Vi ønsker selvsagt å åpne, men slik jeg tolker det er det ikke et tydelig signal nå for å åpne. Det er nok mange kjeder som ønsker å utfordre regelverket, og det forstår jeg da det kan oppleves veldig urettferdig at noen butikker får ha åpent og andre må holde stengt. Vi har for eksempel en butikk på Storo som må holde stengt, mens konkurrenten rett over gata holder åpent.

Kjeden hun styrer har ikke hatt noen utfordringer med smitte blant de 100 ansatte i 18 butikker, forteller Skirstad Mo.

- Kjøpesentre er ikke så skummelt. Nå er det ingen mennesker på Storo - og helt dødt overalt. Det er veldig utfordrende også for de som får lov til å ha åpent. Jeg skjønner at dette er komplekst og at myndighetene må ta vanskelige valg. Det blir konkurransevridende og urettferdig uansett hvilke regler som gjelder så lenge noen må holde stengt.

- Det er helt urimelig

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har, med innspill fra Virke, laget denne definisjonen på et kjøpesenter:

«Kjøpesenter er en samling av flere selvstendige eller enkeltstående butikker og virksomheter i en bygning eller et bygningskompleks med felles senteradministrasjon. Senterets størrelse er ikke avgjørende. Også såkalte nærsentre er omfattet. Butikker og virksomheter som har egen inngang mot gateplan, må også holde stengt.»

Bjørn Næss i Oslo handelsstandsforening bekrefter at mange butikkeiere synes det er vanskelig å tolke reglene.

- Det er et paradoks at du kan være maks ti stykker i nidarosdomen, men femti på polet. Det er for lite konsekvens i dette, og det bryter med rettferdighetsmoralen.

Næss viser også til statistikken, som forteller om minimal smitte på kjøpesentre. Ikke en gang i jula oppsto det smitteutbrudd i kjøpesentrene, påpeker Næss, som mener det er på høy tid å åpne opp igjen:

- Det er veldig uklart hva slags fare et kjøpesenter utgjør. Vi mener jo det er veldig konkurransevridende og uheldig at kjøpesentre skal holdes stengt. Mange av disse butikkene fighter hardt for å overleve, og oppfatter det som helt urimelig at de må holde stengt. Vi må heller stole på at forbrukerne bruker hodet - det som skjer nå er en umyndiggjøring.

- Kan meldes til politiet

Helsedirektoratet holder fast på definisjonen av kjøpesenter (se over) og forventer at butikken holder seg til den, når de er i tvil om reglene:

- Helsedirektoratet legger til grunn at butikker som faller inn under definisjonen på kjøpesenter holdes stengt. Ved brudd på lovverket bør dette meldes til de kommunale myndigheter, ved alvorlige brudd kan det også meldes til Politiet, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Svein Høegh Henrichsen, i en epost til Nettavisen.

- Argumentet for å åpne er minimal smittefare på grunn av inngang fra åpen gate. Hva er den smittevernfaglige begrunnelsen for at åpne sentre der butikker har inngang fra gaten må holde stengt?

- Overordnet er den smittevernfaglige begrunnelsen at myndighetene ønsker å begrense mobiliteten i samfunnet. Et tiltak er da å stenge kjøpesentere der mange mennesker samles på ett sted. Vi har også inkludert varehus i det, fordi vi ser at mange reiser til, samles og er der over tid, slik at de kommer nær mange andre. Vi har ikke vurdert hver enkelt type butikk eller kjøpesenter for seg.

- Bjørn Næss i Oslo Handelsstandsforening forteller om mye forvirring og ulik regeltolkning - er reglene tydelige nok når de blir tøylet og tolket i ulik retning slik at det kan virke vilkårlig hvilke butikker som er åpne eller holder stengt?



- Reglene er etter vår mening klare. Dersom etterlevelsen synes å være vilkårlig, vil kommunen eventuelt måtte vurdere å anmelde åpenbare brudd.

