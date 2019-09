Kjøpte leiligheter med for små parkeringsplasser - får ikke prisavslag

Boligkjøpere er i harnisk etter at parkeringsplassene som fulgte de splitter nye leilighetene er så små at for mange er umulig å komme inn og ut av bilen.

RANHEIM (Nettavisen Økonomi): Nå trekker de utbygger Ranheim utbyggingsselskap (RU) hvor Skanska er største eier (50 prosent) for retten.

Å få prisavslag for de knøttsmå parkeringsplassene i Ranheimsfjæra rett utenfor Trondheim sentrum, har nemlig vist seg komplett umulig for de 31 seksjonseierne som har klaget på parkeringsplassene.

Du kan se hvor små parkeringene er i videoen over.

Dette til tross for at naboene som kjøpte leiligheter på et tidligere tidspunkt og parkerer bilene sine i parkeringshallen vegg i vegg og har samme inngang som dem, fikk penger tilbake for akkurat det samme i 2017.

Fra samme utbygger.

GIR IKKE OPP: Flere års kamp for erstatning ender nå i retten. Øystein Knudsen (til venstre), Ann-Elisabeth Husby, Kim Lysø og Eivind Bratteland er fire av totalt 31 sameiere som har saksøkt utbyggeren. Foto: Stein Nervik

Da dømte nemlig Frostating lagmannsrett RU til å gi en rekke misfornøyde boligkjøpere mellom 100.000 og 150.000 kroner i prisavslag fordi også deres parkeringsplasser er for små.

- Hadde ikke kjøpt

Men RU opplyste aldri kjøperne av de nyere leilighetene at også deres parkeringsplasser kunne være for små. Selv om den nevnte rettsstriden pågikk samtidig som dagens saksøkere kjøpte sine leiligheter i 2016 og 2017.

- Jeg hadde hørt om saken, så jeg stilte megler spørsmål om dette. Men jeg fikk beskjed om at det med for små parkeringsplasser kun gjaldt de første byggetrinnene, sier Øystein Knudsen som koordinerer de misfornøyde seksjonseierne.

- Hadde vi visst at vi ikke kan få barn inn og ut av bilen når den står parkert, så hadde vi selvfølgelig aldri kjøpt. Du regner jo med at sånt er på stell, sier småbarnsfaren Kim Lysø.

Les også Dette skal du se etter på visning

I videovinduet over kan du se hvordan han til slutt får plassert begge barn i baksetet.

EKSTRA POLSTRING: Liggeunderlag kan brukes til så mye. En bileier i Ranheimsfjæra bruker det til å beskytte bilen. Foto: Stein Nervik

Spørsmålet Trondheim tingrett de neste ukene skal ta stilling til, er om parkeringsplassene som Lysø, Knudsen og de andre beboerne eier, oppfyller de krav man normalt kan forvente av en parkeringsplass.

For kort og for smal

Beboerne mener et klart nei, og viser til at de er så smale at det ofte er umulig å komme inn og ut av parkerte biler. De peker på at målgruppen for leilighetene er barnefamilier og eldre mennesker, og at disse gruppene ofte har ekstra behov i forbindelse med inn- og utstiging fra bil.

Plassene er dessuten bare fire meter lange, mens dagens biler ofte er nærmere fem meter lange.

- I tillegg er søylene plassert slik at de hindrer oss å åpne døren på den siden søylen står, sier Knudsen.

Noe som fører til at beboerne i Ranheimsfjæra har to valg: parkere bilen en meter inn i kjørebanen og gjøre inn- og utkjøring enda vanskeligere for naboene. Eller kjøre bilene helt inn til veggen og dermed sperre inngangen til egen eller naboenes bod.

ÉN METER FOR KORT: Øystein Knudsen måler parkeringsplassen, og finner igjen at den bare er fire meter lang. Eivind Bratteland (til høyre) kan igjen konstatere at den skulle vært fem meter. Men rygger bileier bilen ut av kjørebanen får han ikke opp døren fordi stolpen er i veien. Foto: Stein Nervik

- Vi spøker med at du må ha sertifikat for å gå i boden siden du som regel er avhengig av å flytte en bil for å komme inn og ut, smiler Knudsen mens han åler seg mellom veggen og en parkert bil.

Sperrer for gående

I betongen under ham er det tydelig markert et gangfelt som er cirka en meter bredt mellom bodene og parkeringsplassene. Men gangfeltet er altså stort sett okkupert av parkerte biler.

SPERRER: For å komme ut av kjørebanen må bilene parkere på gangfeltet mellom parkeringsplassen og bodene. Øystein Knudsen viser at du skal være smidig for å komme deg frem til fots. Foto: Stein Nervik

Interne dokumenter fra Skanska som ble utferdiget før parkeringskjelleren ble bygget, viser at parkeringskjelleren vi står i er minst tre meter for smal. Her kommer det også frem at det skal være mulig å åpne alle dører når en bil står parkert.

I tillegg til at selve parkeringsplassene på hver side av kjørefeltet er én meter for kort, er også kjørefeltet for smalt. Skanska opererer med et minimum på 7 meter, mens kjørefeltet i Ranheimsfjæra bare er 6 meter bredt.

Skanska: - Strukket oss langt

Selv om parkeringsplassene beviselig er for korte og smale for en helt vanlig bil, har kjøperne så langt kjempet forgjeves for å få prisavslag. Utbygger viser blant annet til at beboerne ikke reklamerte under overtakelse.

NY BYDEL: Ranheimsfjæra ligger vegg i vegg med hjemmebanen til eliteserielaget Ranheim. Foto: Stein Nervik

- For noen kjøpere skjedde det i en delvis tom kjeller. Det er umulig å se hvor trangt det er før det fylles opp med biler, kommenterer Knudsen.

Nettavisen har vært i kontakt med Skanska som ba oss oversende spørsmål på epost. Vi fikk følgende svar fra kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr:

- Skanska har strukket seg langt for å få til en minnelig løsning i saken, uten at partene har klart å bli enige. Utover dette ønsker ikke Skanska å kommentere en sak som skal for retten.

Rettsaken starter i Sør-Trøndelag tingrett. Det er satt av ti dager til saken.