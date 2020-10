Kjøpte torskefilet på Meny - fikk seg en ubehagelig overraskelse da fisken skulle tilberedes: - Ble helt hysterisk

En god fiskemiddag ble helt ødelagt av det sjokkerende synet.

Se video øverst: Ekteparet Nguyen ble møtt av et lite delikat syn da de skulle tilberede en god fiskemiddag.

Forrige tirsdag tok Tom Nguyen turen fra Oslo til Meny Sandvika i Bærum. Han tar ofte en kjøretur dit, fordi han synes at butikken har et godt utvalg, men også gode tilbud på regelmessig basis.

- Jeg hadde sett tilbudet på Meny Sandvikas Facebook-side. De reklamerte for 100 kroner per kilo, så jeg dro tirsdag formiddag for å kjøpe to kilo. Det var et tilbud på ferskvare, så torskefileten lå i fiskedisken. Den ble pakket inn på vanlig måte i papir, forteller Nguyen til Nettavisen Økonomi.

Les også: Kiwi starter den største priskrigen noensinne: Kutter prisen på 500 varer



Den 36 år gamle ingeniøren ante fred og ingen fare da han dro hjem med fisken, men det var dagen etter at han og kona fikk seg seg en ubehagelig overraskelse.

- Så noe brunt

Onsdag ettermiddag så Tom og kona Thi frem til en god fiskemiddag. Ekteparet Nguyen er glad i fisk, så de så fram til et smakfullt måltid.

- Det var kona mi som skulle tilberede fisken. Hun skar opp torskefileten, og da så hun plutselig noe brunt. Hun så raskt at det var levende mark og ble helt hysterisk. Vi fjernet marken, men tok bilde og video først for å ha bevis, forteller Nguyen.

Les også: Raser over Kiwi-nyhet: Truer med handle-boikott

36-åringen var også satt ut av dette, og bestemte seg for å kjøre ut til Meny Sandvika.

- Jeg returnerte varen i butikken og fikk en beklagelse. Jeg fikk også pengene tilbake, sier Nguyen.

Til tross for denne opplevelsen kommer ikke Nguyen til å slutte å kjøpe fisk eller ta turen til Meny Sandvika fremover.

- Jeg synes jo at butikken har et bra utvalg, så jeg skylder ikke på dem. Jeg kommer til å fortsette å handle der. Dette må være leverandørens skyld, hevder 36-åringen.

Les også: Fant mark i osten: - De fingrer med maten og lar ostene stå ute i sola

Han har imidlertid bedt butikken om mer enn bare pengene tilbake.

- Jeg har sendt e-post til Meny Sandvika, fordi jeg ønsker å få rabatt på andre varer etter denne dårlige opplevelsen. Jeg har fortsatt ikke fått noe svar, forteller Nguyen.

Thi Hong Anh Nguyen skulle tilberede torskefileten fra MENY Sandvika, men den middagen ble det aldri noe av. Foto: Privat

Vil kompensere kunden

Det blir imidlertid fortgang i sakene etter at Nettavisen tar kontakt med Meny torsdag formiddag.

- Først om fremst, dette må vi bare beklage overfor kunden! Vi, også vår trygg-mat-ansvarlig på hovedkontoret, Torill Gløersen, har sett på bildet og mener bestemt at dette dreier seg om kveis. Gløersen bekrefter at kveis forekommer i hvit fisk og ikke utgjør noe fare for oss mennesker, i tillegg dør den ved koking, steking og frysing.

Les også: Mener Amazon bidrar til å utvikle norsk dagligvarehandel: - Forbrukerne kan glede seg

- Når det er sagt, skal vi absolutt ikke selge fisk med kveis i, så at det har skjedd i dette tilfellet beklager vi på det sterkeste. Vi er veldig lei oss for at dette har skjedd. Kveisen kan være vanskelig å oppdage når den ligger godt inne i fileten, og det er mest trolig det som har skjedd her, skriver kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, til Nettavisen i en e-post.

Les også: Meny trekker tilbake kyllingrett fra denne datoen etter listeriafunn

Hun gir også Nguyen et svar på vegne av Meny Sandvika, og forteller at han vil få et «plaster på såret».

- Meny Sandvika beklager på det sterkeste at dette har skjedd, og gir kunden et gavekort på kr 500, fastslår Hynne.

Kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, forteller at kunden vil få et gavekort. Foto: Meny

- Hvordan følger dere dette opp med leverandøren?

- Fiskeansvarlig i butikk har, i henhold til våre interne rutiner, rapportert inn dette til leverandør, skriver Hynne.

- Hvor ofte har dere slike saker?

- Det skjer heldigvis ikke ofte at vi oppdager kveis i fisken i butikkene våre, eller at vi får kundeklager på dette. Butikksjefen hos Meny Sandvika har opplevd dette én gang før på sine 10 år i Meny, understreker kommunikasjonssjefen i Meny.