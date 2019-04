Kjos i simulator-test: - Virker idiotsikkert

Norwegian-sjef Bjørn Kjos sier den nye programvaren til Boeing 737 MAX 8-flyene er idiotsikkert, og at han gjerne tar med familien om bord et av Norwegians fly.

Bjørn Kjos har testet den nye programvaren til 737 MAX 8-flyene i en flysimulator onsdag. Norwegian-sjefen skriver på Twitter at han fikk prøve både den nye og den gamle programvaren dersom det oppstår et problem.

- Det nye systemet virker idiotsikkert selv om du ikke flyr på autopilot, eller om du ikke skrur autopiloten av dersom et problem oppstår, skriver Kjos på Twitter.

Kjos var da i Seattle der han hadde møtt Boeing og diskutert problemene knyttet til 737 MAX 8-flyene, skriver E24.

Det har vært spekulert på om det var en feil ved MCAS som førte til flystyrtene med Max 8-flyene i Indonesia og Etiopia. Etter flystyrten i Etiopia i mars har Boeing anbefalt alle flyselskap å sette maskinene på bakken.

- Jeg håper luftfartsmyndighetene som alltid vil ha sikkerheten i fokus, og ikke bli diktert av politikk, skriver Kjos i en ny Twittermelding, og legger til:

- Jeg vil gjerne ta med familien min om bord i et Norwegian MAX 8-fly.

Det var i mars at flere flyselskaper valgte å sette Boeing 737 MAX 8-flyene på bakken etter at det skjedde to flyulykker på fem måneder. Tilsammen omkom 346 personer i Etiopia og Indonesia etter de to flyulykkene.