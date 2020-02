Kjos og Kise om rykter i Norwegian: - Vi har ingen planer om å selge

DN-kommentator skriver at storeiere Bjørn Kjos og Bjørn Kise trolig er helt ute av Norwegian innen året er omme. Nå kommer svaret.

«Hvorfor skal Norwegians stolte grunnleggere finne seg i å være 'lame ducks' i selskapet når pengene kan arbeide bedre andre steder?», spør børskommentator Thor Christian Jensen i en kommentar i DN tirsdag (bak betalingsmur).

Han konkluderer med at Norwegians gründere Bjørn Kjos og Bjørn Kise trolig er «ute av Norwegian innen året er omme».

Kjos og Kise bygde opp flyselskapet og var henholdsvis konsernsjef og styreleder i selskapet frem til i fjor, da begge gikk av.

Til Nettavisen svarer Kjos og Kise på påstandene. Se kommentarer lengre ned.

Kraftig nedsalg

Jensen viser til at Kjos og Kise gjennom eierselskapet HBK Holding nå eier kun 11,98 prosent av Norwegian. Til sammenlikning hadde de 24,7 prosent ved utgangen av 2018 og 17 prosent da Kjos gikk av som toppsjef i fjor sommer.

Kjos og Kises andeler er blitt kraftig utvannet gjennom tilføring av ny aksjekapital i det kriserammede flyselskapet. Samtidig har makkerne solgt unna Norwegian-aksjer «i hemmelighet», noe selv ikke Tore Kjos, Bjørns bror og medeier i HBK, har fått med seg.

Nylig inngikk HBK en såkalt TRS-avtale, eller en midlertidig aksjebytteavtale, med Danske Bank for fem millioner aksjer i selskapet. En slik avtale betyr at Kjos og Kise tjener penger ved børsoppgang, uten å faktisk eie aksjer.

Begge deler har fått ryktebørsen til å gå om Kjos og Kises fremtidige rolle som eiere i Norwegian.

Jensen mener en slik TRS-avtale kan brukes til å skjule et dumpingsalg i Norwegian og at gründerne ikke er interessert i å eie Norwegian når de ikke lenger har den samme innflytelsen på selskapet som før.

«Hvorfor skal de da ønske å ha over 600 millioner kroner innelåst i et selskap de har null innflytelse over? Det må da være mye bedre å få realisert disse pengene og få satt dem i arbeid i andre investeringer», skriver Jensen.

Ingen planer

Nettavisen har kontaktet Bjørn Kjos, som skriver i en tekstmelding at han ikke vil kommentere slike spekulasjoner.

Han viser imidlertid videre til Kise, som er styreleder i HBK.

Han svarer Nettavisen på følgende måte:

- HBK har deltatt i Norwegians to emisjoner det seneste året, og har dermed vist fortsatt investeringsvilje i selskapet. Samtidig er det naturlig for oss som investeringsselskap å drive løpende porteføljeallokeringer, noe som ligger bak den seneste tids transaksjoner. Vi har pr i dag ingen planer om hverken å kjøpe eller selge ytterligere aksjer i Norwegian, skriver Kise.

Tror det er mulig

Hans Jørgen Elnæs, analytiker i Winair, tror på sin side det er godt mulig at gründer-duoen vurderer en exit fra selskapet.

- De kan ikke si noe annet enn at de ikke vurderer å selge nå. Samtidig er klart at de nå trolig ser på Norwegian som en investering som alle andre. Kanskje de ikke ser at det er bra at det kommer andre eiere med ny kapital inn også. Vi ser at mye skjer i flybransjen for tiden og det er nok utenlandske selskaper som Qater Airways som kan være interessert i å kjøpe aksjer i Norwegian, sier han til Nettavisen.

Han tror ikke et eventuelt salg fra Kjos og Kise vil være en krise for Norwegian.

- Norwegian hadde aldri vært i lufta i dag hvis det ikke vært for Kjos og Kise, men de har gjort mye av jobben sin i Norwegian. Nå er det andre krefter som har tatt over. Jeg er ikke bekymret for det. Samtidig kan nok et salg trykke aksjen litt fordi Bjørn Kjos er en ledestjerne for selskapet, sier han.

Nettavisen har kontaktet Thor Christian Jensen i DN, som har ingen ytterligere kommentarer.