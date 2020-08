Kjøttprodusenten Fatland frykter det kan bli for lite ribbe i butikkene til jul

Kjøttprodusent frykter koronakrisen kan gi negativ effekt på julefeiringen i norske hjem.

- Om grensene til Sverige fortsatt er stengt mot jul, vil det kunne bli for lite ribbe, sier Leif Malvin Knutsen, konserndirektør i Fatland-gruppen til Nettavisen.

Vanligvis handler folk som bor på den norske siden av svenskegrensen gjerne store mengder med ribbe i Sverige, men det kan bli et problem i år.

Les også: Coop trapper opp: Åpner nye ubemannede butikker

- Den usikkerheten må vi ta høyde for. Det blir ikke nok ribbe til å dekke behovet mot jul om det ikke gjøres tiltak, som for eksempel at kvotene for import økes, forklarer Knutsen.

- Hvor mye underdekning av behovet for ribbe kan vi risikere?

- Ved stengt svenskehandel helt til jul kan det lett bli rundt regnet 1500 tonn, sier han.

KORONAKRISE: Koronapandemien vil kunne påvirke tilbud og etterspørsel etter ribbe mot jul, sier Leif Malvin Knutsen, konserndirektør i Fatland-gruppen. Foto: Privat

Kamp om ribba

Hvert år selges det store mengder med ribbe i det ganske land, for ribbe - det skal mange nordmenn ha på matbordet til jul. I fjor ble det for vanskelig å skaffe nok fersk, norsk ribbe i forhold til etterspørselen, så det ble importert 300 tonn fra utlandet, meldte NRK.

NTB opplyste at salg av ribbe og annet svinekjøtt før jula 2019 førte til at det ved utgangen av året var mindre svinekjøtt på reguleringslagrene enn på flere år. Lageret var nede på 700 tonn - det laveste nivå på nesten to år, ifølge Nortura.

Selv om vi har mulighet til å importere ribbe til Norge for å dekke behovet, vil folk flest ha norsk ribbe. Det kom fram av en undersøkelse Matmerk gjorde i fjor høst. I en pressemelding skrev de at 67 prosent foretrekker norsk ribbe, mens bare én prosent sier de foretrekker importert kjøtt.

Når folk er så opptatte av norsk ribbe, og vi så at ribbene ble raskt solgt ut i fjor, kan det bli som Fatland frykter; kamp om norsk kjøtt til jul.

Koronakrisen har ført til stengte grenser i månedsvis, og fortsatt ikke alle plasser i Sverige du kan reise til uten å settes i karantene. Det setter derfor en stor demper på harryhandelen, og om grensene ikke åpnes mer mot jul, får vi håpe det importeres nok ribbe til kjøttglade nordmenn.

- Vil anbefale mer import

Nortura mener imidlertid at kvotene for import er høye nok allerede, og at det ikke vil være noe problem for nordmenn å få kjøpt ribbe til julemiddagen.

- Det vil ikke bli knapphet på ribbe. Bransjen har tilgang på store importkvoter allerede - både på hel gris og fersk ribbe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked i Nortura.

Skulberg forventer at kjøttbransjen benytter seg av kvotene som allerede er tilgjengelige i dag, og skulle det vise seg at det blir for lite, vil de ta grep.

- Da vil vi anbefale at det åpnes for mer import, sier han.

IKKE NOE PROBLEM: Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked i Nortura, mener det ikke vil bli noe problem å få kjøpt ribbe i år. Foto: Totalmarked/Nortura

Les også: Svenskehandelen stoppet opp. Da strømmet nordmenn til Norges svar på Nordby

Regner med å finne løsning

Også Knutsen tror at det vil kunne løse seg.

- Jeg regner med at vi i den private kjøttbransjen i samarbeid med Totalmarked i Nortura finner en løsning som sikrer god tilgang på ribbe også i år. Behovet vil avhenge av hvordan status for svenskehandel blir i november og desember, påpeker Knutsen.

Han legger til at den økte tilgangen vi trenger, kan skje gjennom EU-kvote på fersk hel gris, WTO-kvote på hel frossen gris og økt volum på EU-kvote fersk sideflesk.

- Det er fersk sideflesk som i hovedsak er løsningen, sier han.

Skulberg i Nortura mener det ikke er noen grunn for bekymring.

- Ingen skal frykte at det ikke er nok ribbe, påpeker han.