Klar bedring for Europris

Europris har fortsatt vekst og bedrer resultatet.

Europris hadde i foregående kvartal inntekter på 1477 millioner kroner, som er en oppgang fra 1352 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet bedret seg i perioden fra 89 millioner kroner til 137 millioner, resultatet før skatt fra 79 millioner kroner til 109 millioner.

I andre kvartal utgjorde de totale inntektene 1621 millioner kroner, driftsresultatet 153 millioner og resultatet før skatt 131 millioner kroner.

For mye på lager

Europris skriver i en børsmelding fredag morgen at brutto fortjenestemargin er svakt opp, men at også fyllingsgraden i det sentrale varelageret fremdeles er for høy.

Det er den sterke veksten blant medlemskundene som er hovedårsaken til veksten, som på sammenliknbar basis er på 7,5 prosent. Det er ifølge Europris betydelig over markedsveksten på 1,3 prosent.

- Jeg er fornøyd med å se den fortsatt sterke veksten er drevet av kundetrafikken. Jeg er også stolt og fornøyd over å se en vedvarende bedring i vårt sesongsalg og våre kampanjer.

- Nok en gang leverer vi en sammenliknbar vekst som er langt over markedsveksten, og derfor styrker vi vår posisjon som den ledende lavprisforhandleren i Norge, uttaler konsernsjef Pål Wibe i Europris i børsmeldingen.

Bredt utvalg

Europris er en norsk kjede basert som selger rimelige partivarer. Vareutvalget består av klær og sko, vask og rengjøring, jernvare, hus og hjem, personlig pleie, dyremat, hobby og fritid og tørrmat som sjokolade og snacks. Sentrallageret og hovedkontoret ligger i Fredrikstad.

Selskapet ble startet av Wiggo Erichsen på Ganddal i Sandnes i 1992, med første butikk i Støperigården på Storhaug.

Folketrygdfondet er den største aksjonæren i Europris med 20,8 prosent eierandel. Markedsverdien av selskapet ved børsslutt torsdag var 4,03 milliarder kroner. Aksjekursen har de senere ukene stabilisert seg rundt 25 kroner, etter en turbulent start på børsåret.

UROLIG START: Europris-aksjen hadde et turbulent første halvår, men så har kursen stabilisert seg rundt 25 kroner.

Saken oppdateres.