Klare for ny priskrig: Kutter prisene på over 200 nye varer

Nok en gang velger Kiwi å kutte prisene på over 200 varer med 20 prosent. Nå er det sommervarer som er i fokus.

- Kiwi er prispresseren i dagligvaremarkedet, og vi leder an i priskampen. Nå kliner vi til igjen og kutter prisene på over 200 nye varer med 20 prosent eller mer, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Fredag 17. april satte Kiwi ned prisene på over 200 varer med 20 prosent, noe som kostet dem over 200 millioner kroner. Dette tilbudet varte fram til i dag, men nå gir de full gass igjen.

- Det blir hjemmesommer på de fleste av oss i år, og vi i Kiwi ønsker å gjøre sommerferien billigere. Derfor setter vi ned prisene på alt fra solkrem og barbersaker til mineralvann og burgere, for å nevne noe, sier hun.

Det blir også en del hverdagsvarer som får nedsatt pris.

Nederst i saken kan du se en oversikt over alle varene Kiwi nå har kuttet prisene på.

Klare for konkurranse

Priskuttet skal vare fram til 1. august, og det vil vise seg om lavpriskjedene Rema 1000 og Extra følger etter også denne gangen - slik de gjorde i april.

- Vi er alltid klare for priskrig. Vi har en tradisjon for å starte de større priskrigene og det synes vi er kjempemoro, sier Aakvaag Arvin.

- Vi elsker priskonkurranse. Vi presser prisene hver dag, men vi liker å ta store jafs slik vi gjorde 17. april og gjør nå 15. juni. Denne gangen er det også flere varer enn sist som er med i priskuttet, sier hun.

Hvor mye priskuttet vil koste dem denne gangen, har de ikke regnet på.

- Det er et betydelig millionbeløp, men det er det verdt, sier hun, og forklarer:

- Nå er det mange som har mindre å rutte med, og mange utgifter, så da mener vi lavpriskjedene har et ansvar for å gjøre maten billigere, sier hun.

Vil gi tilbake

Etter at koronakrisen var et faktum i Norge, og grensene ble stengt, førte det til en oppsving for norske butikker - i en tid hvor mange bedrifter ble økonomisk hardt rammet.

- Selv om det er store variasjoner mellom butikkene, har vi totalt sett en stor vekst i omsetningen i år, som følge av at folk spiser mer hjemme, handler dagligvarer i Norge og søker mer mot lavpriskjeder. Da er det på sin plass at vi gir noe tilbake til kundene våre, sier Aakvaag Arvin.

Når kundene er med på å støtte norske bedrifter, føler Kiwi at det beste og viktigste de gjør er å tilby priskutt på en rekke varer.

Hvorfor det var Kiwi som presset prisene først sist gang, vil ikke Aakvaag Arvin spekulere i. Ei heller om de kommer til å bli med på priskuttet denne gangen også.

- Vi er jo veldig glad i å skape litt liv, og det er en del av Kiwis kultur å stadig finne nye tiltak for å gjøre handleturen billigere, sier hun.