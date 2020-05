Klemming er forbudt i Oslo kommune - her kliner Sophie Elise til

Oslo kommune forbyr nærkontakt som klemming og kyssing, likevel er det mange som ikke overholder smittevernsrådene.

17. mai samlet mange seg med venner og familie for å feire nasjonaldagen. Det var ingen barnetog eller andre normale 17. mai-arrangementer som det bruker å være landet over - hvert eneste år.



I år ble det en annerledes 17. mai for mange - mens andre samlet seg i flokk som normalt, og ikke overholdt énmeters-regelen. I Oslo kommune er det til og med en forskrift om forebygging av koronasmitte som forbyr nærkontakt med de du ikke bor med eller er i et forhold med.

I paragraf 6 står det følgende:

«Alle som oppholder seg i Oslo kommune skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.»

Innlegg på sosiale medier 17. mai viste imidlertid at det var flere som ikke opprettholdt denne regelen - og Sophie Elise Isachsen var én av dem. Influenceren la ut et bilde hvor hun kysset venninnen sin.

«Vi møttes faktisk på Tinder, ble åpenbart ikke kjærester, men gode venner - hadde vært søte sammen da», skriver hun til bildet - som du kan se øverst i saken.

Nettavisen har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Sophie Elise om hvorfor hun kysset/klinte med venninnen sin 17. mai - midt under koronapandemien.

Kan ikke håndheve regelen

Det er imidlertid ikke straffbart å bryte paragraf 6 i den gjeldende forskriften for koronasmitte i Oslo kommune.

- Dette er en anbefaling det ikke er straffbart å bryte. Likevel kan massive brudd på smittevernanbefalinger i noen tilfeller være straffbart etter bestemmelser i straffeloven, eksempelvis paragraf 266 om hensynsløs atferd, opplyser politiadvokat Kai Spurkland ved Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Operasjonsleder Vidar Pedersen ved politiet i Oslo opplever ikke at folk ringer og varsler om klemming og kyssing blant folk som ikke er i familie, samme husholdning eller er i forhold.

- Vi har ikke veldig fokus på det. Det er mer en generell oppfordring til å følge myndighetenes råd, sier han.

Det vil være vanskelig for en patrulje å vite relasjonen til de to som står og klemmer eller kysser i offentligheten, så da kan de heller ikke gå og bryte opp. Men dersom en politipatrulje ser at det er svært mange folk som har samlet seg på ett sted, vil de minne dem om rådene.

- Det er viktig at folk retter seg etter smittevernsreglene, sier Pedersen.

Kommunikasjonsrådgiver Silje Tamara Daugstad i Oslo politidistrikt, sier at politiets rolle er å gi råd og veiledning, og oppfordre folk til å følge rådene.

- Med mindre det er helt konkrete grunner til å gripe inn, som for eksempel noen som bryter karantenereglene som igjen kan innebære straffeforfølging, er det ikke en politisak om noen samler seg og omgås. Med mindre det er uro og ordensforstyrrelser knyttet til samlingen, er det den enkeltes ansvar å følge smittevernsanbefalingene fra regjering og helsemyndigheter, sier Daugstad.

- Kyssing mest risikabelt

Siri Forsmo, professor i samfunnsmedisin og instituttleder for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, påpeker konsekvensene brudd på smittevernsreglene kan ha.

- Det kan vise seg å være dumt å ikke overholde dem. Da kan vi få mer smitte i landet med flere syke, og det kan føre til at det blir restriksjoner igjen, sier hun, og legger til:

- Man kan si at det er litt usolidarisk å bryte reglene, men jeg forstår jo at folk vil klemme og være nær folk. Samtidig er hele smittevernstiltaket et solidaritetsprosjekt.

Nettavisen har også spurt smittevernoverlege Tore Steen i Oslo kommune hva han tenker om at folk klemmer og kysser på venner når det er gått ut med så klare regler på smittevern.

- Det viser at man tar lite hensyn til de reglene som er gitt, og gir et dårlig signal til andre, svarer han.

MÅ TA HENSYN: Siri Forsmo, professor i samfunnsvitenskap, påpeker at det kan ha store konsekvenser å ta lett på smittevernsreglene. Foto: Privat

Smittevernekspert Forsmo forstår at det kan være vanskelig å skulle unngå å klemme på venner og familie, eller ha nærkontakt med andre - utenom de du bor med eller er i forhold med.

- Men det kan fort gå utover både andre og deg selv. Kyssing er helt klart det mest risikable. Dette er et virus som går inn gjennom slimhinner, og får du det i munnen og nesen er det kort vei ned til lungene, sier hun.

Én dråpe er nok

Klemming er også risikabelt. Det er fordi den du klemmer kan viruset på kinnet sitt, og om du får det på ditt kinn, og så tar deg selv til ansiktet, skal det ikke mye til før du også kommer borti slimhinner i ansiktet - øyne, nese og munn.

- Du skal heller ikke håndhilse på folk. Vi hendene kan altså viruset også komme i slimhinner som du har i ansiktet. Og mange tar seg selv i ansiktet forbausende ofte, sier smitteverneksperten.

Det skal heller ikke mye til før du smitten spres. Det forklarer Forsmo ved å vise hvorfor énmeters-regelen er viktig å holde.

- Man skal ikke sitte ved siden av hverandre fordi viruset smittes via små dråper. Et lite kremt kan være nok til at det kommer ut en dråpe som personen ved siden av deg puster inn, forklarer hun.

Forsmo tror mange slapper mer av i forhold til smittevern nå enn tidligere i vår, fordi vi har sett at det er så liten andel av befolkningen som har blitt smittet - og det har gått bra for flesteparten. Når det nå går bedre og myndighetene slakker på reglene, blir man mer avslappet.

- Det går fint å være med folk, bare du passer på å holde avstand. Det går fint an å holde en samtale gående med kun én meters avstand, sier hun.