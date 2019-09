Klesbutikk legger ned - skylder på p-rasering

Først forsvant parkeringene og så kundene. Nå må klesbutikken Insomnia kaste kortene.

Etter 20 års drift takker klesbutikken Insomnia for seg på Grünerløkka.

- Det er med tungt hjerte vi nå meddeler at 20 års drift går mot slutten, skriver Insomnia på sin Facebook-profil.

Butikken peker på en rekke utfordringer de siste årene.

- Byrådets bestemmelser fra 2016 om fjerning av over 250 parkeringsplasser i nærområdet til fordel for sykkelstier, bredere fortau og P-forbudtsoner har dessverre hatt en negativ innvirkning på driften med sviktende kundegrunnlag og nedgang i omsetningen, skriver Insomnia videre.

- Vi hadde heller håpet på at disse tiltakene skulle bidra til økt bruk av Grünerløkka som handelsstrøk, men den gang ei, skriver butikken videre.

Kundene forsvinner

FRA VONDT TIL VERRE: Insomnias kundegrunnlag skal ha blitt ytterligere svekket da oppgraderingen av Thorvald Meyersgate startet. Foto: Insomnia Facebookprofil

Insomnia peker også på at fjoråret generelt var et tøft år for hele klesbransjen, og peker på økt konkurranse fra netthandelen.

- Sist men ikke minst har arbeidet med oppgradering av Thv. Meyersgate, som startet opp i februar, hatt en mye større negativ innvirkning på omsetningen enn det som var forventet, skriver butikken videre.

Dette arbeidet skal ha ført til at flere parkeringsplasser har blitt fjernet.

- Sidegater og krysningspunkt er avsperret, manglende skilting, til tider svært sjenerende støy, skitt og støv, samt at oppsatte gjerder begrenser innsyn og har ført til dårlig fremkommelighet med lange omveier. Dette har ført til at kundegrunnlaget ble ytterligere svekket, kommer det videre frem.

Dalende omsetning

DRAMATISK: Da fjerning og utbedring av fortau/trikkeskinner på Insomnias side ble påbegynt rundt påske, skal omsetningen ha falt med 40 prosent. Foto: Insomnia Facebookside

Det skal ha godt fra vondt til verre rundt påske da fjerning og utbedring av fortau/trikkeskinner på butikkens side ble startet.

- Siden da og frem til nå har vi hatt en nedgang på nærmere 40 prosent. Dette blir selvsagt for mye å bære for en liten butikk som oss. Derfor ser vi dessverre ingen annen løsning enn å lukke dørene, heter det avslutningsvis.

De tre siste årene har Insomnias omsetning falt. I 2016 omsatte selskapet for 4,8 millioner kroner, mot 4,5 millioner i 2017 og fire millioner i fjor. På samme tid endte resultatet i minus 50.000 kroner i 2016, pluss 112.000 i 2017 og minus 60.000 kroner i fjor.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra administrerende direktør Lars Mortensen hos Insomnia. Han eier 50 prosent av butikken. Det har heller ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra byrådet for byutvikling fra Oslo kommune.