Klesgiganten Stormberg inntar Kina neste år

Neste år starter klesgiganten Stormberg opp i Kina. – Norge har stor troverdighet på ren natur, friluftsliv og turkultur.

Stormberg har vært gjennom tøffe prosesser tidligere år, med både opp og nedturer. Etter en heftig omstilling i selskapet, melder daglig leder at de klare for å satse på det gedigne markedet Kina.

– Vi jobber nå tett med Innovasjon Norge og er med i Global Growth programmet for å tilegne oss nødvendig kunnskap omkring markedet. Gjennom programmet vil vi utarbeide vår strategi for fremdrift og satsing, og det vil være naturlig å tenke seg en oppstart i 2020, sier Ekberg til fagbladet Ehandel.

Ifølge selskapet er det allerede 12 millioner kineserne som står på ski, og det er forventet 20 prosent i markedet hvert eneste år.

– Det passer vår profil bra. Vi har lenge vurdert Kina som et mulig nytt marked, og siden vi allerede produserer klærne våre i Kina blir veien kortere. Vi vet at kineserne over tid har sett til nordiske merkevarer. Norge og Skandinavia har stor troverdighet på ren natur, friluftsliv og turkultur, sier hun.

Det haster for Stormberg å få inntatt markedet, for allerede i 2022 er det Vinter-OL.

– Kina etterspør Norges kompetanse til Vinter-OL i Beijing i 2022, sier hun til fagbladet.