Kleven Verft er konkurs

Skipsbyggeselskapet Kleven Verft i Ulsteinvik og to datterselskaper søker om konkurs.

Kleven Verft ble i vår kjøpt opp av det kroatiske industrikonsernet DIV Group, og det er også de som nå melder at det nå søkes om konkurs, ifølge Dagens Næringsliv.

Selskapet hadde et samlet underskudd før skatt på 1,2 milliarder kroner i perioden 2015-2018, ifølge DN.

Det er Kleven Verft, Kleven Maritime Contracting og Kleven Maritime Technology, og totalt cirka 440 ansatte som rammes av konkursen. Det får Nettavisen opplyst av Lillian Haddal, kommunikassjonssjef for Kleven.

Avsluttet avtalen

I januar det ble kjent at det kroatiske industrikonsernet DIV Group hadde inngått en avtale om å kjøpe verftet av Hurtigruten.

I helgen ble kjent at tre långivere skal ha avsluttet avtalen med verftet og at selskapet var nær konkurs dersom man ikke fant en løsning.

Det skal være en gruppe norske banker, sammen med Innovasjon Norge og Giek, som har satt ned foten.

Eieren av DIV Group, Tomislav Debeljak, skrev ifølge nett.no i slutten av forrige uke et brev der det fremgikk at konkurs må vurderes som alternativ dersom det ikke oppnås enighet innen onsdag 1. juli.

Både verftets og datterselskapenes kontoer skal være frosset etter at långiverne avsluttet avtalen.

De ansatte skal ha fått beskjed om konkursen fredag.

Rammet av koronakrisen

Kleven Verft er en av mange som ble rammet av koronakrisen.

– En stor utfordring for oss er at vi ikke blir truffet av tiltakene som regjeringen har lansert så langt, sa Kleven Verfts finansdirektør, Ola Beinnes Fosse, til Nettavisen i april.

Kleven har fått inntektsbortfall på grunn av kanselleringer og forskyvninger, men kan ikke få kontantstøtte fra staten - fordi omsetningssvikten ligger i fremtiden.

- Vi kunne selvfølgelig tatt i bruk garanti- og låneordningen fra myndighetene, men innenfor verftsindustrien - som allerede er svært finansielt stresset - er det en dårlig løsning, sa Fosse, som først og fremst vil ha tilgang på nye prosjekter.

Tok grep

I mai ble det imidlertid kjent at DIV Shipbuilding, som eier Kleven Verft og verftet Brodosplit i Kroatia, skal bygge M/Y Njord. Det skal være et boligskip på mer enn 290 meter, som skal inneholde private leiligheter, noe Nettavisen også omtalte.

- I disse usikre tider er jeg glad for å bekrefte at vi har full støtte fra myndighetene i både Kroatia og Norge, som deler vår interesse for dette viktige prosjektet. Det kommer til å sysselsette tusenvis av dyktige mennesker i årene som kommer i mange fagfelt, alt fra sveisere til ingeniører, sa Tomislav Debeljak, styreleder og administrerende direktør i DIV Group, som eier Kleven Verft i Norge, i en pressemelding den gangen.

Zoran Kunkera, CBO i DIV Shipbuilding, sa samtidig at arbeidet med design og konstruksjon av M/Y NJORD vil komme tusenvis av lokale familier til gode ved å skape mer enn fem millioner arbeidstimer.

Nettavisen har prøvd å komme i kontakt med finansdirektør Mads-Andre Værnes og CEO Kjetil Bollestad i Kleven Verft, men har foreløpig ikke lykkes.