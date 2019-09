Klimageriljaen mener vi kan tjene 263 milliarder kroner på salg av tang og tare

263 milliarder kroner er ufattelig mye penger. Penger klimageriljaen i MDG og Grønn Ungdom mener vi kan tjene på salg av tang og tare.

Ifølge Olje- og energidepartementets nettsted norskpetroleum.no, anslås statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten til 263 milliarder kroner i 2019.

Penger som blant annet brukes til finanisering av skole, helse, forsvar, politi og eldreomsorg. Disse pengene kommer ikke av seg selv.

I 2017 var det om lag 170.200 direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge. Dette er altså mennesker som får sin lønn gjennom sitt virke i oljeindustrien. For sammenligningens skyld, og for å sette det i perspektiv, er statens skatteinntekter på all øvrig virksomhet cirka 76 milliarder kroner.

Regnestykket går ikke opp

Får Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom det som de vil, vil de ansatte i oljeindustrien måtte tjene til livets opphold på annet vis innen relativt kort tid.

Finansminister Siv Jensen vil også måtte finne andre kilder til inntektssiden i statsbudsjettet.

Det er snart på tide at klimageriljaen innser at ingenting kan erstatte oljeinntektene Norge har nytt godt av siden begynnelsen av 1970-tallet.

Ikke eksport av fisk, ikke tang og tare, ikke satsing på vindenergi eller jordbruk. Ingenting!

Regnestykket går rett og slett ikke opp, uansett hvor kreative ildsjelene i miljøpartiene og miljøorganisasjonene er. Jeg har i lengre tid etterlyst svaret på hvordan Norge kan erstatte et bortfall av oljeinntektene, eventuelt hvor kuttene i utgiftene skal foretas.

Fremfor å tusle rundt i fjæra på leting etter tang og tare, bør MDG og Grønn ungdom sette seg på første fly til Venezuela (muligens tar de seilbåt), for å se hvilke konsekvenser manglende oljeinntekter fører til

Jeg venter fortsatt.

Ap på galeien

Like skremmende er det å registrere at også sterke krefter i det såkalte styringspartiet Ap er på galeien når det gjelder fremtiden for norsk oljeindustri. Arbeiderpartiets byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, fikk nylig - med rette - en kilevink av leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

- Det er bare olje- og gassindustrien som har den teknologiske og økonomiske muskelen til å utvikle grønne løsninger i stor skala. Da kan man ikke kutte av det beinet man tjener penger på og som betaler for det grønne. Da kan vi ikke samarbeide med de som vil avvikle og ikke utvikle olje- og gassnæringen, sa Eggum til VG 24. september. Han har selvsagt helt rett.

VG-artikkelen var knapt publisert før Ap-leder Jonas Gahr Støre tok partikamerat Raymond i forsvar.

Det er tydelig at de to kvinnene på toppen av norsk politikk ikke driver, eller har drevet, egen næringsvirksomhet

Støre er nå helt tydelig på at vi ikke skal utnytte all gjenværende olje og gass. Heller ikke han svarer på hvordan Norge skal erstatte dagens oljeinntekter. Ap-velgere som er ansatt i oljeindustrien bør merke seg dette, og det skal bli spennende å se hvor mye valgkampstøtte LO nå vil gi Arbeiderpartiet i 2021.

Investorfiendtlig skattepolitikk

Samtidig snakker medlemmer av regjeringen varmt om satsing på gründere og investering i nye norske arbeidsplasser. Høyre og Fremskrittspartiet hevder de fører en næringsvennlig politikk som inspirerer nordmenn til å etablere nye arbeidsplasser.

Det private næringslivet får stadig bedre rammevilkår, skal vi tro statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen. Det er tydelig at de to kvinnene på toppen av norsk politikk ikke driver, eller har drevet, egen næringsvirksomhet.

Sannheten er at vår borgerlige flertallsregjering fører en investorfiendtlig skattepolitikk.

Tar Siv Jensen en prat med byråkratene i sitt eget departement. og får innsikt i hvor mye norske bedrifteiere betaler i skatt, vil hun kanskje forstå hvorfor det ikke investeres mer. Se for eksempel på Børsen. 40 prosent av investorene er utlendinger, 40 prosent er offentlige aktører og kun 20 prosent er norske investorer. Er det slik partilederne i Høyre og FrP ønsker å ha det?

Vi trenger ikke å gå lenger enn til Sverige for å finne en langt mer næringsvennlig politikk enn vi må forholde oss til her til lands.

I Frp ynder man å snakke om svenske tilstander når det gjelder innvandring. Kanskje er det på tide at Siv Jensen gjør som Sylvi Listhaug og tar turen over grensen for å tilegne seg kunnskap om svenske tilstander når det gjelder næringslivspolitikk i teori og praksis?

Redusert levestandard

I mellomtiden må vi leve med MDG og Grønn Ungdoms naive tilnærming til fremtidige inntekter og deres vrangforestilling om hvordan nordmenn ønsker å leve sine liv.

Det er ikke slik at folk flest ønsker å gå dramatisk ned i levestandard, men det er realiteten dersom oljeindustrien fases ut.

Oljeprisfallet i 2014 var startskuddet på en humanitær katastrofe for Venezuela. Nær tre millioner venezuelanere forlot landet, og det ble raskt mangel på både mat og medisiner. Da oljeinntektene stupte, fikk Venezuela raskt merke konsekvensene.

Trøsten får være at tang og tare-entusiastene aldri får rett. Oljeindustrien er her i dag, og vil garantert være her om både 20 og 50 år.