Klimaministeren til skeptikere: - Ikke tid til å diskutere om global oppvarming finnes

Norges mann på klimatoppmøtet i Madrid har lite til overs for klimafornektere: - De 10 prosentene tar ganske enkelt feil.

I forrige uke skrev Nettavisen Økonomi om oljearvingen og klimaskeptikeren Finn Gjedebo (47), som håper at flere, ikke færre, skal bli skeptiske til at klimaendringene er menneskeskapt.

Til tross for at forskerne er samstemte og vitenskapen har vært soleklar i flere tiår, mener to prosent av nordmenn at klimaet ikke forandrer seg. Åtte prosent mener at klimaet forandrer seg, men at menneskelig aktivitet ikke er ansvarlig for endringen.

- Dette viser at 90 prosent av nordmenn, et klart flertall, tar utgangspunkt i at vi står overfor en global oppvarming. De 10 prosentene tar ganske enkelt feil. Vi må ta utgangspunkt i at vi har en tydelig vitenskap, og denne driver fram et behov for radikale endringer - og så spørs det om innbyggerne er klare for å ta disse innover seg, sier Elvestuen til Nettavisen Økonomi.

Fakta Artikkelserie: Vi vet så mye - likevel er mange skeptiske ↓ Undersøkelser viser at en betydelig andel nordmenn er skeptiske til at klimaet endrer seg som følge av menneskelig aktivitet. Hva ligger bak skepsisen til forskningsbasert kunnskap om klimaendringene? Har forskerne og mediene sviktet? Hva må til for at færre skal fornekte klimaendringene?

Ikke tid til å diskutere vitenskapen

Mandag startet COP25, FNs 25. klimatoppmøte, der verdens toppledere skal videreføre samtalene fra COP24 i Polen med mål om full operasjonalisering av Parisavtalen. Siden forrige toppmøte har blant annet Brasil valgt Jair Bolsonaro til president, og flere klimaskeptikere har fulgt med inn i den brasilianske regjeringen. USAs Donald Trump har på sin side formelt startet prosessen med å trekke amerikanerne ut av Parisavtalen.

Likevel, Elvestuen sier det ikke er ofte han treffer folk som tror klimaendringene ikke er menneskeskapte.

- Jeg møter ikke mange klimaskeptikere, hverken hjemme eller internasjonalt. For å være ærlig så har jeg ikke tid til å diskutere om global oppvarming finnes. Vitenskapen er entydig, og jeg må bruke tiden min på å sette inn tiltak, og ikke delta i sidediskusjoner, sier Elvestuen, som legger til at han har vært brennende opptatt av drivhuseffekten og global oppvarming siden 1980-årene.

- Hvilken fare utgjør klimafornektelse for den offentlige debatten og arbeidet med å redusere klimagassutslippene?

- Min oppgave er å sette inn klimatiltak som fører til raske nok endringer i årene fremover. Men vi har også i oppgave å hele tiden løfte fram fordelene med en aktiv klimapolitikk for næringsutvikling, bedre luft og bedre folkehelse. Men det viktigste er å ta utgangspunkt i flertallet, som ser på global oppvarming som et stort problem og som krever tiltak, sier Elvestuen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) møtte i november over 30 organisasjoner fra sivilsamfunn, bistand og politikk foran Stortinget som ba regjeringen jekke opp amisjonene i klimapolitikken før toppmøtet i Madrid. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Merker du klimaskepsis i ditt virke som klima- og miljøminister?

- Det jeg merker av klimaskepsis er stort sett kommentarer her og der. Men de aller fleste aksepterer vitenskapen og at vi må gjøre noe med de alvorlige klimaendringene vi står overfor.

25.000 deltakere til Madrid

Etter at Chile trakk seg som arrangør av klimatoppmøtet COP25 på grunn av den omfattende uroen som har preget landet denne høsten, ble konferansen flyttet til Madrid. Over 5000 flere deltakere er ventet til den spanske hovedstaden enn de 20.000 som deltok på COP24 i Katowice i Polen i fjor. Det er imidlertid ikke ventet at USAs president Donald Trump dukker opp i Madrid, ifølge den spanske energiministeren.

- Vår viktigste oppgave er å vise vilje og skape moment til å til å forsterke klimamålene frem mot 2030 slik at vi ser at vi strekker oss mot å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, sier Elvestuen.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er også på vei til toppmøtet i Madrid på katamaranen La Vagabond, som forlot USA 13. november. Om været tillater det, vil Thunberg ankomme Portugal tirsdag eller onsdag.

I en tale søndag hyllet FNs generalsekretær Antóno Guterres ungdommens klimaengasjement, samtidig som han rettet en advarende pekefinger mot politikerne.

- Unge viser et bemerkelsesverdig ledelse og evne til å mobilisere. Flere og flere byer, finansinstitusjoner og selskaper forplikter seg til 1,5 gradersmålet. Det beviste de nylig under klimakonferansen i New York. Det som fortsatt mangler, er politisk vilje, sa Guterres og fortsatte:

- Politisk vilje til å sette en pris på karbon. Politisk vilje til å stoppe subsidiene til fossile brensler. Politisk vilje til å stoppe å bygge kullkraftverk fra 2020 og fremover. Politiske vilje til å endre skattebyrden fra inntekt til karbon, å skattlegge forurensning i stedet for mennesker.

