KLM åpner alle flyruter fra Norge

Nå vil flyselskapet KLM gjenoppta flyvninger mellom Kristiansand, Torp og Ålesund og Amsterdam fra 3. august.

Det vil bli fem ukentlige avganger fra hver flyplass. Det betyr at fra august har selskapet igjen avganger til Amsterdam fra alle de syv flyplassene som de hadde før koronakrisen.

Det melder de i en pressemelding fredag.

- Vi er veldig glade for å være tilbake på alle «våre» norske flyplasser. Til tross for at vi er et nederlandsk flyselskap, har vi sterke bånd med Norge og vi er veldig stolte av vår historie med å fly til og fra Norge, sier Halvor Gløersen, salgsdirektør Air France KLM Norge i pressemeldingen.

Disse rutene flyr KLM fra Norge til Amsterdam fra og med august:

Bergen - Amsterdam: 14 ukentlige avganger

Kristiansand – Amsterdam: 5 ukentlige avganger

Oslo - Amsterdam: 21 ukentlige avganger

Stavanger - Amsterdam: 14 ukentlige avganger

Torp – Amsterdam: 5 ukentlige avganger

Trondheim - Amsterdam: 14 ukentlige avganger

Ålesund – Amsterdam: 5 ukentlige avganger

KLM skriver i pressemeldingen at selv om de åpner alle rutene igjen, er de fortsatt opptatt av både rengjøring og å minimere kontakt mellom passasjerer og ansatte.

- Luften ombord endres konstant og når luften strømmer fra tak til gulv for å skape en mest mulig effektiv luftstrøm, bruker vi også HEPA-filtre som stopper 99,99 prosent av alle bakterier og virus, skriver de.

I likhet med andre flyselskap, har også KLM krav om munnbind hos sine reisende.