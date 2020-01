KLP går inn i søksmål mot Danske Bank

KLP krever sammen med over 60 andre investorer milliarderstatning fra Danske Bank på grunn av hvitvaskingssaken.

Det bekrefter den norske fondsforvalteren overfor Dagens Næringsliv. KLP mener de har tapt penger som følge av det store fallet i aksjekursen.

– Verdien av vår investering i banken har halvert seg på to år. Da har vi et ansvar som forvalter av pensjons- og sparepenger å sørge for at vi får vår del av eventuelle rettsoppgjør, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP, til avisen.

I søksmålet kreves Danske Bank for nær 1,5 milliarder danske kroner, ifølge investorenes danske advokat Ole Sigetty. Det tilsvarer nær to milliarder norske kroner etter dagens kronekurs.

Hittil er KLP én av 63 investorer i søksmålet.

Pressesjef Øystein Schmidt i Danske Bank Norge sier de er kjent med søksmålet, men har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Pressesjef Øystein A. Schmidt i Danske Bank Foto: (Danske Bank)

Søksmålet kommer i kjølvannet av at Danske Bank ble rammet av en hvitvaskingsskandale i 2018, som fikk aksjekursen til å stupe. Saken handler om mulig hvitvasking av inntil 200 milliarder euro fra Russland og andre østblokkland til Vesten i perioden fra 2007 til 2015.