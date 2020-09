Knallår for Bård Tufte Johansen

Nytt på nytt-programlederen gjør som varslet - kraftig comeback etter fjorårets nedtur.

– Hovedmålet for 2019 er nå å jobbe knallhardt for å øke omsetningen og samtidig snu hver krone på kostnadssiden for å makse bunnlinjen! Får jeg til det, skal magnumflaska sprettes, skrev Bård Tufte Johansen til Nettavisen i fjor etter et skuffende 2018.

Som sagt, så gjort: Den folkekjære komikerens heleide selskap Seegood hadde en omsetning på 7 millioner kroner i 2019, opp fra 2,6 millioner kroner i 2018.

Kostnadene økte med nesten 500.000 fra året før til 1,6 millioner kroner, og Johansen leverer et pent resultat før skatt på 5 millioner kroner i 2019 – opp fra 1,5 millioner i 2018.

NYTT PÅ NYTT: Bård Tufte Johansen er å se på Nytt på nytt på fredager om høsten og våren. Han tok over for Jon Almaas for tre år siden. Foto: Tommy H.S. Brakstad

10 millioner på bok

På samme måte som i fjor tar programlederen et utbytte på 500.000 kroner, og overfører 2,8 millioner kroner til Seegoods egenkapital. Dermed beløper Seegoods egenkapital seg til 10,7 millioner kroner.

Johansen tok også ut 840.000 kroner i lønn i 2019, 280.000 kroner mer enn i 2018.

Komikeren har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse om en kommentar.

Det er tre år siden Johansen tok over «Nytt på nytt», som mistet 218.000 seere i 2019 sammenliknet med 2018. Utenom «Nytt på nytt»-jobben stod Johansen på Chat Noir med showet «12 gode råd - fra to menn med lav utdanning» sammen med komikerkollega Atle Antonsen.

Billettene gikk for 500 kroner per stykk, og Nettavisen Økonomi skrev for et år siden at omtrent samtlige av 76 forestillingene var utsolgt. Johansen kommenterte billettinntektene slik:

- Det er gledelig, ikke minst for kommunen. Jeg skatter maks av det som er mulig. Trær skal kuttes ned og nye trær skal plantes i hele byen. Jeg står på helt til kommunen sier det holder, svarte Nytt på nytt-verten.

BRAKSUKSESS: - Jeg har jo lært at man ikke kan ta noen ting for gitt. Selv om vi hadde trua, har dette gått over all forventning, sa Bård Tufte Johansen (t.h.) om suksessen han opplevde sammen med Atle Antonsen i fjor. Foto: Vegar F. Andersen

«Jo rikere du blir, jo mer må du passe deg for ikke å bli en drittsekk», var et av rådene fra Antonsen og Johansen under forestillingen. På spørsmål om Johansen fryktet å bli drittsekk på grunn av billettinntektene, svarte komikeren:

–Ja, det må jeg 24/7. Jeg har kjøpt meg el-sykkel, som er et hakk ned på drittsekkskalaen fra Tesla. Tror jeg, da. El-sykkel er kanskje like ille? Det er det som skjer når man tjener penger; man mister gangsynet. Plutselig står man og sabler sjampanje på dugnaden i barnehagen og lurer på hva som er problemet med det lissom.

Johansen ble vant prisen for årets programleder under Gullruten i 2018, og var nominert til samme pris i fjor.

Deleier i robotselskap

I tillegg til investeringer på over 2 millioner kroner i markedsbaserte aksjer og aksjefond, har Johansen gjennom Seefood aksjer i Robot Aviation. Selskaper driver en dronefabrikk i Hønefoss, i den tidligere militærleiren Eggemoen.

Johansen er i godt selskap på eiersiden: Endre Røsjø, Norges 63. rikeste med en formue på 4,25 milliarder kroner ifølge Kapital. Også oljegründer Bjarne Skeie, med en formue på over 2,2 milliarder kroner, er også deleier.

Nytt på nytt-verten eier også aksjer i selskapene Odd Invest og Credo Invest nr 11.

Johansens Seefood eide også aksjer i Pexip Holding, Kahoot!, Komplett Bank, B2 Holding og Vaccibody i fjor.