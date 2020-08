Knallår for «Kjetting-Jan»: - Småting kan utvikle seg stort

Sotra Anchor & Chain satt i fjor igjen med et resultat på 15,6 millioner før skatt. Det er det beste siden toppåret i 2014.

- I fjor fikk vi en forespørsel om en sjelden sjakkel. Den kostet ikke mye, men det ble inngangen til et prosjekt på 24 millioner kroner og er et eksempel på at småting kan utvikle seg stort, sier Jan Vindenes, kjent som «Kjetting-Jan», sjef i Sotra Anchor & Chain, til Finansavisen.

Anker- og kjettingselskapet leverte i 2019 et resultat før skatt på 2,4 millioner kroner bak resultatet i 2014, som var på 18 millioner kroner.

Driftsinntektene i 2019 var på 110 millioner kroner, noe som er én million kroner mer enn det de hadde i 2014, melder Finansavisen.

Årsaken til oppgangen i 2019 skyldes hovedsakelig en oppgang innen offshore og olje og gass.

– Som regel leverer vi ankere og kjettinger når det oppstår uønskede hendelser som krever akutte løsninger. Fordelen er at vi leverer både til landbasert industri, havbruk, shipping og offshorenæringen. Dermed har vi et stort marked som etterspør varene våre, sier «Kjetting-Jan» til Finansavisen.

Nylig fikk han et diplom som bevis på at selskapet har oppnådd høyeste kredittrangering – AAA – sammenhengende i 20 år, noe veldig få selskapet klarer å oppnå.

Sotra Anchor og Chain eies av Sotra-gruppen, som ble etablert i 1980 av Vindenes sin far. Selskapet fikk for øvrig en god start på 2020 etter det gode året i fjor, men det er ventet at koronakrisen vil gi en negativ effekt på årets resultat.