Knallhard duell om bilfritt Oslo: – Frp vil fylle byen med kø og eksos

Det ble en knallhard duell mellom MDG og Frp under åpning av den nye miljøgaten på Linderud i Oslo.

LINDERUD, OSLO (Nettavisen): Vi møter byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) og Aina Stenersen som er toppkandidat for Frp på Linderud. I dag er det nemlig feiring med flagg og sang, for beboerne har fått stengt bilene i denne gaten.

Marcussen vil nemlig ikke at dette skal bare gjelde på Linderud. Hun vil ha 50 nye gater hvor det er «sommerstengt» for biler, og fylle gatene med lekestativer og benker.

SLIK VIL MDG HA DET: Like ved Linderud senter er parkeringsplassene fjernet, og foreldrene må gå med barna til barnehagen. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Grünerløkkaeliten

Nettavisen møtte de politiske motpolene til duell om Bilfritt Oslo. Det ble raskt hett i duellen, med tøffe beskyldninger fra begge sider.

– Dere vil ha en by for bare eliten som bor på Grünerløkka, tordner Aina Stenersen, toppkandidaten til Frp.

– Frp vil fylle byen med kø og eksos, parerer MDG-byråden.

EKSOS: Hanna Marcussen (MDG) er byråd for byutvikling og mener Frps politikk vil føre til en by fylt med eksos og kø. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Selv om politikerne hisser seg opp, er beboerne i gaten på Linderud tilsynelatende godt fornøyd. I blokken ved siden av henger det norske flagg fra mange vinduer.

– Vi vil gi gatene tilbake til innbyggerne, og vi går til valg på å la innbyggerne selv kunne bestemme hvis de vil fjerne bilene og heller ha for eksempel benker og lekestativer, sier Marcussen.

Skeptisk

– Men hva om en liten minoritet krever det og får gjennomslag på bekostning av andre som trenger bilen?

– Vi tar dette forslag etter modell fra Belgia, hvor det er flertallet i området som bestemmer det, og det synes vi er fornuftig, forteller Marcussen.

Men Frp er skeptisk. De mener det allerede har gått langt nok med flere tusen parkeringsplasser som skal fjernes og biler som skal stenges ute.

– Dere vil stenge byen. Det er ikke inkluderende for de som tross alt er avhengig av bil. Her oppe i Groruddalen er mange avhengig av bilen for å kjøre på butikken og kjøre barna. Alle bor ikke i Oslo sentrum, sier Stenersen.