Knallhard kamp mellom badestrand og Fotografihus til mange hundre millioner

Milliardinteresser mot grønne lunger i et gryende parkopprør i Oslo.

Flere steder i hovedstaden er det harde konflikter om næringsutbygging eller parker, og akkurat nå står striden hardt om den såkalte «Sukkerbiten».

Dette er konflikter som har interesse langt utenfor Oslos befolkning, og hos alle dem som har besøkt Operaen eller har planer om å besøke det nye Munch-museet.

Arbeiderpartiet vil bygge Fotografihus på den 20 mål store tomten ved utløpet av Akerselva, men nå vil Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne ha omkamp: - SVs utgangspunkt når vi går inn i valgkmapen nå, er at vi skal jobbe hardt for at området skal omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) til Klassekampen.

Les mer: Vil ha park, ikke fotohus

Avisen har også intervjuet Rødt og Miljøpartiet De Grønne, som begge vil ha park, friluftsliv og badeplass på tomten: - Bjørvika er jo bare betong og kulturinstitusjoner, og vi trenger ikke flere. Samtidig står det mange verna bygninger rundt om i Oslo, som også må kunne gå an å bruke til et fotoformål, sier Rødts andrekandidat, Maren Rismyhr, til Klassekampen.

På Sukkerbiten ønsker Oslo Havns eiendomsselskap Hav Eiendom AS å bygge Fotografihuset på 3.700 kvadratmeter. I dette området selges attraktive kontorbygg for rundt 80.000 kroner per kvadratmeter, så det er snakk om verdier for rundt 300 millioner kroner. Planen er at det skal stå ferdig i 2023.

Venstre støtter Fotografihuset, så lenge de holder seg innenfor reguleringsplanen og har en bærekraftig driftsmodell, og mener at «øvrige arealer rundt Fotografihuset skal være åpent tilgjengelig for allmennheten, og at det skal etableres gode friområder, brygge-, bade- og sanitæranlegg på Sukkerbiten».

Les mer: Ja til Fotografihuset på Sukkerbiten

Aksjonsgruppen «Sukkerbitens venner» vil ikke ha fotohus, men vil bruke hele tomten til bading og friluftsliv og som grønn, gratis og åpen for alle.

GRØNN OG GRATIS: Sukkerbitens venner vil ha tomten som et åpent grøntareal, som er gratis for alle. Foto: Sukkerbitens venner (Link arkitektur)

Ordføreren er støttespiller: - Vi må passe på at Bjørvika ikke blir et område hvor du må betale for å kose deg ved sjøen, sier SV-ordfører Marianne Borgen til Klassekampen.

Nå er det avholdt arkitektkonkurranse med 98 bidrag, der mange sprenger grensene som er satt i reguleringen.

Hav Eiendom vil ha et kulturbygg på 3.700 kvadratmeter på Sukkerbiten, og et adkomstsenter på ytterligere 1.000 kvadratmeter på nabotomten Bjørvikautstikkeren (som ligger mellom Sukkerbiten og Operaen). Noen kalkyler finnes ikke, men det blir Oslo kommune gjennom Hav Eiendom som skal betale bygget. En prislapp på en halv milliard kroner for alt sammen er ikke urealistisk hvis man regner inn tomt og opparbeidelse utenfor.

Leietakeren Fotografihuset AS har 30.000 kroner i aksjekapital og eies av Fellesorganisasjonen Foto-Norge og Stiftelsen Se.

Hav Eiendoms toppsjef Kjell Kaland anslår at «det vil koste Oslo kommune godt over 200 milloiner kroner om man skulle gjort alvor av planene om å bruke Sukkerbiten til bading og rekreasjon».

FOTOHUS: Slik er et av de 98 bidragene til arkitektkonkurransen. Foto: Fotohusets venner (Facebook)

Akkurat nå er finansiering, valg av prosjekt og om det i det hele tatt blir flertall for Fotografihuset på Sukkerbiten i uvisse. Det avhenger blant annet av valgutfallet.

På Facebook har Sukkerbitens venner 1.200 støttespillere, mens Fotografihusets venner har 3.200 medlemmer.

Det håpløse er å gjøre Sukkerbitens skjebne til en diskusjon for eller imot et Fotografihus. Som om det er fornuftig å bruke en av hovedstadens mest attraktive tomter for allmennheten til et bygg som kan ligge hvor som helst.

Det er utopi at Fotografihuset AS vil gå rundt basert på utelukkende publikumsinntekter, og selskapet har heller ikke kapital til å stå som noen trygg leietaker for det som i praksis blir et kommunalt bygg.

Men det springende punktet er at Oslo kommune og Hav Eiendom ikke må glemme at de er til for innbyggerne. Bjørvika-området er tett utbygget med Barcode, kontorbygg og kulturbygg - tett innpå boligområdet på Sørenga.

Om 30 år er det ingen som vil gråte over at Oslo-politikerne valgte å la 20 mål bli en park for friluftsliv og bading.

PS! Hva mener du? Fotografihus eller badestrand, eller er det mulig å bygge begge deler på de 20 målene? Skriv et leserinnlegg!