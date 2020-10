Knallharde krav fra Listhaug: - Norge må slutte å sponse Sverige

– Vi er ingen rundingsbøye for regjeringen, sier Sylvi Listhaug i Frp.

Billigere alkohol, brus og snus. Bistandskutt og færre kvoteflyktninger. Det er bare noen av kravene Frp vil stille for å ikke eventuelt være med å felle Solberg-regjeringen.

- Frp er ingen rundingsbøye for regjeringen. Avgiftene; antall kvoteflyktninger, bistandsbudsjettet og bompengebelastningen skal kuttes, eldre, syke, pensjonister og veibygging skal prioriteres, skriver Frps forandlingsleder, Sylvi Listhaug, på Facebook onsdag morgen.

– Vi er helt tydelige på at vi skal ha ned avgifter på grensehandelsutsatte varer, slik at nordmenn heller handler i Norge og skaper arbeidsplasser her, istedenfor å sponse Sverige som vi har gjort i altfor mange år, sier hun til NRK.

Når den borgerlige regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett klokken 10, er det for første gang uten Frp. For å sikre flertall i Stortinget, trenger regjeringspartiene støtte fra Frp, så her ventes en tøff dragkamp.

I tillegg til kutt i antall kvoteflyktninger og bistand, vil Frp ha bompengebelastningen ned, veibevilgningene opp og mer penger til pensjonister og syke.

Kutter i formuesskatten

Etter det NRK kjenner til foreslår regjeringen å øke rabatten på verdien av arbeidende kaptial fra dagens nivå på 35 prosent, til 45 prosent. Det betyr at formuesskatten beregnes til 55 prosent av verdien på denne type kapital.

Rabatten ble også øket fra 25 prosent til 35 prosent i forbindelse med revidert budsjett i mai, skriver NRK.

Nøkkeltall - presentert klokken 08

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall før fremleggelsen.

«Koronapandemien har gitt det dypeste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstiden. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Selv om gjeninnhentingen har gått raskere enn vi så for oss i mai, vil aktivitetsnivået trolig være lavere enn normalt i lang tid fremover. Veksten i fastlands-BNP i 2021 anslås til 4,4 prosent, etter et anslått fall på 3,1 prosent i år,» heter det.

Den registrerte ledigheten anslås å gå ned fra 4,9 prosent i 2020 til 3,1 prosent i 2021.

Bruken av oljepenger i 2021 er anslått til 313,4 milliarder kroner, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det tilsvarer 3,0 prosent av SPU ved inngangen til året, ned fra 3,9 prosent i år.