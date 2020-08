Knallharde tak og kutt i tøff bransje: – De som blir oppsagt for andre gang er det kanskje siste gang vi ser offshore

Halliburton med nye oppsigelser i Norge. Nå frykter tillitsvalgte i oljebransjen at de unge ikke kommer tilbake.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Tirsdag meldte den amerikanske oljegiganten Baker Hughes at avdelingen i Oslo blir lagt ned, og at en ny runde med nedbemanninger er i gang i Stavanger.

Mange selskaper som leverer tjenester og produkter til olje- og gassnæringen sliter i disse dager med færre oppdrag og lavere inntekter. Et hav av norske bedrifter konkurrerer om noen få kontrakter, og de tillitsvalgte merker presset.

– Vi er inne i en tøff periode. Det har aldri rådet større usikkerhet. Budsjettene er i koronamodus, og bemanningen og antall oppdrag er redusert, sier Henning Ulseth.

Ulseth er klubbleder i det tyske industrikonsernet Bilfingers avdelinger i Norge. Mens de tyske eierne så langt har kuttet over 2.580 stillinger internasjonalt, har de norske ansatte foreløpig blitt skånet. På et tidspunkt var 500 norske ansatte permittert i selskapet, men nå er det kun snakk om rundt 100 permitterte.

OFFSHORE: Henning Ulseth i Bilfinger er tilbake i Nordsjøen etter seks måneder på land med store mengder arbeid som klubbleder. Han er fornøyd med at Bilfinger i Norge ikke har blitt rammet av nedbemanninger, men sier at både klubben og bedriften må fortsette å jobbe hardt for å holde de ansatte i arbeid. Foto: Privat

Fakta Leverandørindustrien ↓ Oljeservice-selskapene i leverandørindustrien leverer produkter eller tjenester til oljeselskapene eller som underleverandører til større oljeservice-selskaper.

Mange vet at oljenæringen, som driver med produksjon og salg av olje og gass, er Norges største næring. Færre vet kanskje at selskapene i leverandørindustrien utgjør landets nest største næring målt i inntekter.

Selskapene leverer i stort mangfold: Ingeniørtjenester, vedlikehold, inspeksjon, konstruksjon, modifikasjon og andre tjenester og produkter. Kilde: Norsk olje og gass

Endringene fra regjeringen har ikke hjulpet

Mens Bilfinger foreløpig har sluppet unna nedbemanninger, har flere av de andre gigantene sagt opp norske ansatte. Det gjelder selskaper som Schlumberger, TechnipFMC, Baker Hughes og Halliburton.

Schlumberger har internasjonalt meldt at 21.000 vil miste jobben, og i Norge ble 200 ansatte oppsagt før sommeren ifølge tillitsvalgt Aase Fintland.

TechnipFMC meldte i mai at opptil 700 norske ansatte ville miste jobben i selskapet.

I Halliburton er det nå rundt 60 permitterte ansatte, og i selskapets sementeringsavdeling er det 30 ansatte som vil miste jobben, ifølge tillitsvalgt Knut Nesland. I takt med at oljeprisen kollapset og Norge stengte ned, falt både inntektene og arbeidsmengden 20 prosent. Dermed blir det vanskelig for Halliburton å holde folk i arbeid.

– Da må det vel være gode nyheter for dere at regjeringen utvidet permitteringsordningen til å gjelde for 52 uker?

– Både ja og nei. Vi vet omtrent hvor mange rigger vi vil få arbeid på i 2021, så om våre ansatte er permittert i 26 eller 52 uker spiller liten rolle i mange avdelinger. Men for noen avdelinger har det vært kjærkomment, og vi håper at det betyr at vi slipper å si opp flere, sier klubbleder Nesland.

KLUBBLEDER: Halliburton har rundt 2.200 ansatte i Norge. Knut Nesland sier at koronasituasjonen har gitt utfordringer han aldri hadde drømt om engang. – Jeg har vært klubbleder i 20 år, og har aldri opplevd noe liknende, sier Nesland. Foto: Privat

Regjeringens skatteendringer for å gi oljeselskapene mer penger på bok og større investeringslyst har foreløpig ikke nådd mange av leverandørene, ifølge Kjell Vestly - klubbleder i Oceaneering.

– Tiltakspakkene får ikke nødvendigvis virkning for alle umiddelbart. Operatørene bruker tid på å planlegge, og det er først etter planleggingsfasen er over at oljeservice-selskapene blir kontrahert av operatørene. Det er ikke gjort over natten, sier Vestly.

Frykter at dette var dråpen for de unge

Mens Oceaneering opplever bra trykk og mye aktivitet offshore, har flere av de landbaserte ingeniørene blitt permittert på grunn av manglende oppdrag. Både Vestly og klubbleder-kollega Nesland i Halliburton er bekymret for hvordan situasjonen i bransjen vil påvirke rekrutteringen fremover.

– Krisesituasjonen sliter på omdømmet til oljeservice-bransjen. Hvem vil satse i en bransje som svinger så mye som den har gjort de siste årene? Jeg tenker spesielt på de unge, for det blir vanskelig å rekruttere nye ansatte etter dette. Det er typisk de med lavest ansiennitet som må ut dørene først, og det er jo unge ansatte som blir oppsagt for andre gang på få år i disse dager, sier Halliburtons Nesland.

– Jeg sitter med samme følelse som Nesland. Dersom vi går inn i en ny nedtur, er det nok ikke mange som vil anbefale oljebransjen til fremtidens generasjoner. De som blir oppsagt for andre gang er det kanskje siste gang vi ser offshore, sier Vestly.

TRENGER NYE PROSJEKTER: Planlagte oppdrag som har blitt gjennomført gjør at ikke flere norske ansatte har mistet jobben innenfor oljeservice, mener klubbleder Kjell Vestly i Oceaneering. – Men vi er helt avhengig av det kommer nye prosjekter og en jevn strøm av arbeid videre, sier Vestly. Foto: Privat

I deler av Schlumberger har det vært tøffe tak gjennom våren, og tillitsvalgt Aase Fintland sier det var tungt å miste 200 ansatte. Nå er situasjonen mer stabil, og tillitsvalgt Fintland har kunnet senke skuldrene noe mer.

– De tillitsvalgte i selskaper som fortsatt sliter med permitteringer og nedbemanninger har min fulle sympati, sier Fintland.

SENKER SKULDRENE: Det har vært en tøff vår for Schlumberger og klubbleder Aase Fintland i Industri Energi. Nå er situasjonen mer stabil, sier Fintland. Foto: Privat

