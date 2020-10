Knallhardt oppgjør med prisforskjellene på medisiner: – Apotek 1 bør tenke seg godt om

Samtlige medisiner hos Apotek 1 er billigere på nett enn i butikk, viser denne ukens pristest. Pensjonistene mener eldre betaler prisen.

I Nettavisen Økonomis pristest av apotekvarer på nett i forrige uke, skilte det over over 600 kroner mellom Boots og Apotek 1. I apotekene er det imidlertid bare noen tiere i forskjell på apotekene.

Mer overraskende er det kanskje at det er store forskjeller på prisene i butikk og nett hos de samme kjedene på enkelte varer:

Mens Vitusapotek kjører samme pris på begge plattformer, er det hele 743,90 kroner forskjell på prisene til Apotek 1 på nett og i apotek når 15 populære varer er testet.

POPULÆRE VARER: Du kan spare flere hundre kroner ved å handle på Apotek 1 på nett fremfor i butikk. På Vitusapotek er prisene imidlertid helt like, og det har lite å si hvor du handler. Foto: Gorm Kallestad (NTB)

Et eksempel er at en 20-pakning med Ibux i Apotek 1s fysiske hyller koster 99,90, mens du hos samme kjede kan handle samme vare til 49 kroner på nett. En pakke Paracet er også nesten 18 kroner dyrere i butikk enn i netthandel hos Apotek 1.

Pensjonistene reagerer: – Veldig urettferdig

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet mener pristesten er trist lesning i en tid der møteplassene blir færre og ensomheten blir større for norske eldre.

– Apotekene er en viktig møteplass for mange eldre, og dersom det blir billigere for disse å sitte hjemme og bestille medisiner og annet på nett, er det en trist utvikling. Samfunnsøkonomisk tror jeg ikke det er billigere med netthandel enn med et fungerende lokalsamfunn med mange møteplasser, men for den enkelte forbruker i sin lille egoistiske verden, så er jo selvfølgelig Ibux til halv pris et godt alternativ, sier Norman.

Han sier selv at han representerer en gruppe som er storforbrukere av artikler fra apotekene, som i større grad enn andre velger fysiske butikker fremfor netthandel.

– Disse er nå prisgitt å betale dyrere for seg på apoteket enn på nett. I en snever verden er dette veldig urettferdig. Apotek 1 bør tenke seg godt om når de har så stor prisforskjell på nett og apotek. Samtidig trenger vi farmasøyter og apotekere, og å bygge ned apotekene gjennom mer netthandel skader også lokalsamfunnene og storsamfunnet, sier Norman.

SKUFFET: Generalsekretær Harald Norman i Pensjonistforbundet mener analoge pensjonister blir straffet når prisene er såpass mye høyere på apotekk enn på nett. Foto: Pensjonistforbundet

Han får støtte av Tone Johannessen Coucheron, som inntil nylig var leder for Pensjonistpartiet (PP), men som har meldt overgang til det nyoppstartede Generasjonspartiet - som i noen grad har overlappende politikk med PP.

– Dette berører jo selvfølgelig den eldre garde, som ikke er så oppegående på nett som de unge. Når det er langt billigere på nett enn på apoteket, må de yngre hjelpe de eldre med å bestille, sier Coucheron.

Hun mener at apotekene bør merke varer som er dyrere i butikken med at det finnes billigere alternativer på nett.

– Apotekene bør opplyse om at det finnes billigere muligheter. Når apotekene kan gå så langt ned i pris, viser det hvor stor fortjeneste de har. Jeg mener at prisene bør være like på nett og på apotek, sier den tidligere PP-toppen.

KRITISK: Tone Johannessen Coucheron, som inntil nylig var leder for Pensjonistpartiet, mener det er bra at de reseptfrie legemidlene blir billigere - men ikke at de billige varene kun finnes i netthandelen. Foto: Privat

Legger inn ekstrakostnad for hjelp i apotekene

Mens pristesten på nett viste betydelig forskjell på de tre store kjedene, er det langt jevnere når Nettavisen Økonomi sjekker prisene i butikkene:

Boots setter ulike priser på nett og i apotek på to av 15 varer: Kjeden mer enn dobler prisen på allergimedisinen Zyrtec i apotek til 209,90 kroner (99 kroner på nett) og tar 689,90 for reseptfri Viagra i apotek - 40,90 kroner mer enn på nett.

Det er likevel Apotek 1 som i størst grad skiller mellom prisene på apotek og i netthandel: På samtlige varer i prissammenlikningen er Apotek 1 billigere på nett.

Apotek 1s kommunikasjonsrådgiver Karina Søby Eidukaitis forklarer prisforskjellen med at det ville vært vanskelig for kjeden å gå med overskudd i butikkene dersom prisene hadde vært like lave som på nett.

- Dere går ikke ut med en begrunnelse på nett eller i butikk for hvorfor det er så forskjellig prising - kan dere forstå at kunder kan synes at dette er rart eller føle seg lurt?

- Apotek skal være et lavterskel helsetilbud der folk bor, og vi vet at mange av våre kunder er opptatt av å opprettholde de fysiske apotekene, sier Eidukaitis og fortsetter:

- Samtidig som vi er opptatt av å opprettholde dette tilbudet, er vi også opptatt av å sikre arbeidsplassene til våre apotekansatte. I våre 416 fysiske apoteker kan være kunder treffe nær 4.000 autoriserte helsepersonell uten timeavtale og få den veiledningen de trenger. Vi må sørge for lønnsom drift i alle enheter, og dette opplever vi at våre kunder forstår, sier Eidukaitis.

Forbrukerrådets fagdirektør Anne Kristin Vie er ikke like sikker på at kundene forstår at det må være ulik pris i butikk og på nett hos de samme kjedene.

- Mange kan nok ha høy tillit til apotekene, siden de også gir medisinsk veiledning. Men det er viktig å huske på at i likhet med Coop og Elkjøp, er deres mål å tjene penger, sier Vie og fortsetter:

- Derfor følger butikkjeder nøye med på hverandres priser med både prisspioner ute i butikker og roboter som følger med på nettsidene. Det kan resultere i svært like priser, samt supertilbud for å lokke oss inn døren. Konkurransetilsynet har til oppgave å se til at markedene fungerer godt, og deres arbeid er viktig for prislappen.

Boots og Vitusapotek forsøker å ha samme pris begge steder

Utenom forskjellige priser på viagra og allergimedisin, har Boots like priser på nett og i apotekene. Anne Margrethe Aldin Thue i Boots sier at kundene skal ha samme opplevelse uavhengig hvilken kanal de møter kjeden i.

- Her har noen konkurrenter valgt å ha en annen strategi, og for de aktørene som i all hovedsak er nettapotek, vil jo situasjonen og kostnadsbildet selvsagt være helt annerledes enn for aktører som har en betydelig vekt på fysiske apotek. Vi følger dette med prisstrategi tett, og vi følger markedet tett, i og med at dette stadig vil være i utvikling, sier Thue.

Vitusapotek er klart dyrest både på nett og i apotekene, og sier at de ikke har tenkt å avvike fra strategien med å ha samme pris i begge kanaler. Flere og flere bestiller produkter digitalt for så å hente varen i apotekene, i stedet for å få den sendt hjem.

- Differensierte priser skaper forvirring for klikk- og hent-kunden, og er vanskelig å håndtere og kommunisere i kundemøtet i apotek. Like priser på nett og i apotek er et ypperlig eksempel på et element som bidrar til at netthandel og handel i apotek fungerer best sammen og på kundens vilkår, sier Tonje Kinn i Vitusapotek.