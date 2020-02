Knallhardt oppgjør med utenlandsk kjøtt på norsk sokkel: – Katastrofe

Bonden Sverre Leikanger (37) har tatt seg ekstrajobb for å holde hjulene i gang. Samtidig serveres oljearbeiderne kjøtt fra Brasil og Uruguay.

– Økonomien er ikke bedre enn at gårdsbruket ikke hadde gått rundt om jeg ikke hadde skuffet snø for Statens vegvesen fra klokken 03.30 hver dag i vinterhalvåret i tillegg, sier Sverre Leikanger (37).

Leikanger driver familiegården Stormen Mjølk og Kjøtt på Stad. Bruket har rundt 80 melkekyr, og når Leikanger er ferdig med flere timer med snøskuffing, venter mellom ti og tolv timer i fjøset.

Som med mange andre gårdsbruk, sliter Leikanger tungt økonomisk. De siste ti årene har nesten hver femte jordbruksbedrift forsvunnet, ifølge SSB.

37-åringen har mange venner og familiemedlemmer som jobber til sjøs og på oljeplattformer offshore. Når han får tilsendt bilder av at oljearbeiderne spiser kylling fra Ukraina, kjøttdeig fra Litauen og kalkunbryst fra Polen, blir han svært skuffet.

– Jeg har en klar oppfordring til innkjøperne på norsk sokkel: Kjøp norsk kjøtt! Reaksjonene når jeg skriver på Facebook vitner om at det er mange som jobber i næringen som synes det er dumt at de må spise utenlandsk kjøtt, sier Leikanger.

Les også: Fiskeriminister ribbet for nødvendig tillit etter anklager om umoral og grådighet

Blir utkonkurrert på pris

I dag kan norske oljeselskaper importere utenlandsk kjøtt tollfritt, i henhold til regelverket for matinnkjøp til skip og oljerelatert virksomhet. Ifølge bonden Leikanger, fører de høye norske kravene til dokumentasjon, bruk av antibiotika og dyrevelferd til at norske bønder umulig kan konkurrere på pris.

– Det norske systemet er bra, men det koster penger. Vi har norske arbeidere som jobber etter norske tariffer, og som produserer næringsrikt og sunt norsk kjøtt. Da synes jeg det er spesielt at den største næringen i Norge ikke tar i bruk våre produkter i større grad enn i dag, sier Leikanger.

TIMESVIS I FJØSET: Sverre Leikanger (37) har 80 melkekyr, og bruker mellom ti og tolv timer i fjøset hver dag. I tillegg står han opp klokken 03.30 i vinterhalvåret for å måke snø for Statens vegvesen for å holde gårdsbruket flytende økonomisk. Foto: Privat

I tillegg til de økonomiske aspektene, mener bonden at problematikken rundt antibiotika-resistens ikke har vært synlig nok i det offentlige ordskiftet. Han tror ikke oljearbeiderne blir syke av å spise utenlandsk kjøtt, men understreker at Norge bruker minst antibiotika i husdyrproduksjon i Europa.

– Jeg har drevet med dette siden jeg var 18 år. Da jeg begynte, var vi 20 produsenter her i området. Nå er vi kun fire igjen. Om to år er vi nok bare én eller to. Dette er realitetene i distriktsnorge. Hvis ingen bestiller og spiser norsk mat, forsvinner arbeidsplassene, sier Leikanger.

Les mer: Rema 1000 med «godt» tilbud: - Psykologisk triks

Oljekokk: – Katastrofe at vi importerer

Trond Cato Fylling er kjøkkensjef på oljeplattformen Heidrun, og har jobbet i Equinor i 33 år. Som hovedtillitsvalgt har Fylling, sammen med kjøkkensjefen Roger Fimland Maurstad på Oseberg-feltet, vært blant drivkreftene bak vedtaket til fagforeningen Safe om å jobbe for økt bruk av norske råvarer.

– Det er selvfølgelig lett å si at vi som jobber i delvis statseide Equinor skal ta ansvar for å bruke mer norsk kjøtt. Men sannheten er at vi som jobber i forpleining også er i en konkurransesituasjon mot andre selskaper, og derfor må vi jobbe overordnet slik at alle som jobber på norsk sokkel bruker mer norsk kjøtt enn det som er tilfellet nå, sier Fylling.

Equinor-ansatte offshore spiser rundt ett tonn kjøtt hver eneste dag. Her fra Oseberg-feltet i Nordsjøen. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Les mer: Engelsk stjerneprofessor om norsk sluttdato: – Lykke til som rollemodell for Saudi-Arabia og Russland

Kjøkkensjefen sier han ikke ser noen grunn til at han skal bruke kylling fra Thailand, svin fra Spania eller storfe fra Uruguay og Brasil. Han har også brukt kjøtt fra New Zealand. Fylling sier han og kjøkkenet ønsker å bruke norske produsenter så langt det lar seg gjøre.

– I dag er det et prisspørsmål, og derfor må rammebetingelsene endres. Moms- og avgiftsnivået må vært likt for norske og utenlandske produsenter, sier kjøkkensjef Fylling.

– Hva tenker du om at norske gårdsbruk sliter med å få hjulene til å gå rundt, samtidig som dere bruker utenlandsk kjøtt?

– Det er en katastrofe at vi importerer og konkurrerer ut vårt eget landbruk. Vi ser at det omtrent daglig blir lagt ned småbruk. Norsk sokkel bør komme hele landet til gode, også gjennom innkjøp av råvarer, sier Fylling, som sier at Equinor i dag bruker minst ett tonn kjøtt hver dag.

Les også: Martin Wolf tror norske oljeeiendeler kan bli verdiløse

Artikkelen fortsetter under undersøkelsen:

Vil jobbe politisk

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe sier at fagforeningen i samarbeid med oljeselskapene og Unil, som er ansvarlig for import og innkjøp for Norges Gruppen, vil kartlegge situasjonen.

– Vi må finne ut hvor mye som er mulig å levere fra norske produsenter. Vi må spørre dem som har skoene på først, før vi møter myndighetene, sier Rysst.

VIL LØFTE PROBLEMSTILLINGEN: Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe vil involvere politiske partier og myndigheter for å få oljeselskapene til å velge norske råvarer over utenlandske. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Hun mener en forutsigbar kunde som oljeindustrien kan gi både miljøet og norske bønder et løft.

– CO2-avtrykket knyttet til å frakte brasiliansk kjøtt er betydelig, og det gir ikke mening at de skal levere noe vi fint kan produsere selv her hjemme. Det er en vinn-vinn for kvalitet, norske arbeidsplasser og miljøet dersom vi kan få mer norsk kjøtt på plattformene, sier Safe-lederen.

– Er det kun pris som har ført til at norske oljearbeidere i dag spiser mye utenlandsk kjøtt?

– Når vi snakker med innkjøpere, virker det tilfeldig at mange av produktene ikke er norske. Det har bare blitt sånn. Jeg har forstått det slik at det rett og slett ikke har vært så mye fokus på at kjøttet burde være norsk, sier Rysst.

Les også: Norge har et stort problem: Disse utgiftene løper løpsk