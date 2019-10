Knallhardt ut mot oljearbeiderne: - Må slutte å være så krenket

Greenpeace-leder Frode Pleym mener oljearbeiderne må slutte å la seg lure av feige politikere.

Folk som jobber i Nordsjøen føler seg tråkket på, og skam er blant de største diskusjonene ute på plattformene, ifølge oljearbeiderne Nettavisen Økonomi snakket med mandag. Arbeidere og tillitsvalgte som Eirik Birkeland i ConocoPhilips forteller om en svartmaling av bransjen og et stemningsskifte i befolkningen.

- For få år siden følte vi at vi uten problemer kunne være stolte av det vi drev med, men dette har snudd helt, sa Birkeland til Nettavisen Økonomi.

Greenpeace Norge-sjef Frode Pleym mener oljebransjen må slutte å snakke om at miljøbevegelsen har påført dem «oljeskam».

- Det er på tide å slutte å være så krenket. Miljøbevegelsen har aldri sagt at Norge skal slutte med olje over natten, og oljeskam er aldri noe uttrykk som er brukt av miljøbevegelsen. Vi skjønner at oljelobbyen kan tolke enkelte utsagn dithen, men vi har aldri ment eller sagt at oljearbeiderne skal føle skam, sier Pleym til Nettavisen Økonomi.

Les mer: Sinne og frustrasjon på Norges plattformer: - Vi føler oss tråkket på

Mener partiene bruker oljearbeiderne kynisk

Miljøorganisasjonen mener det er mindre forskjell mellom dem og oljearbeiderne enn debatten skulle tilsi, og mener at både miljøbevegelsen og oljearbeiderne må legge press på regjeringen og politikerne for å skape nye, grønne jobber.

- Partier som Frp, Høyre og Ap har i lang tid dyttet oljearbeiderne kynisk foran seg ved å si at «de må jo ha en jobb å gå til». Men politikerne må på et tidspunkt fase ut oljen og se mot en mer fornybar industri. Hvis noen skal føle oljeskam, så er det politikerne som har satt oljearbeiderne i denne skvisen, sier Pleym.

- Men er det så enkelt da, at oljearbeiderne i stedet bare kan begynne og jobbe i fornybarsektoren på et blunk?

- Arbeiderne vi har innen oljesektoren har teknisk ekspertise, og vi har geologer, kjemikere og ingeniører som i mange tilfeller kan bruke sin kompetanse innen fornybarsektoren, sier Pleym.

Greenpeace Norge-leder Frode Pleym har en klar melding til norske oljearbeidere: - Vær stolte av jobbene dere har. Dere har bidratt til et fantastisk industrieventyr. Men still krav til politikerne og regjeringen, som kan gi langsiktige rammevilkår innen fornybar industri som kan gi dere sikre jobber i framtiden, sier Pleym. Foto: Victoria Gjersøe (Greenpeace)

Greenpeace Norge-sjefen mener politikerne har mulighet til å skape et nytt industrieventyr ved å vri subsidiene vekk fra oljen til fornybar teknologi. Men det haster.

- Jeg er skikkelig lei av at Norge som industrinasjon innen olje blir snakket om som i konflikt med Norge som industrinasjon innen havvind. Det er ingen motsetninger mellom et industrieventyr innen fornybar og et industrieventyr innen olje, sier Pleym.

- Men inntektsstrømmen er vel ikke sammenliknbar mellom olje og fornybar?

- Nei, det er de ikke per i dag. Men for få år siden var for eksempel ikke solenergi og vindkraft i nærheten av å være lønnsomme eller store industrier slik de er i dag. Om ikke Norge prioriterer dette skikkelig, så er vi ikke med på utviklingen videre, og da blir omstillingen enda vanskeligere for oljearbeiderne, sier Pleym.

Les mer: Equinor-toppene gjorde supergevinst etter at de slapp aksjebombe

Industri Energi-leder: - Vi sloss for arbeidsplassene våre

Frode Alfheim er leder for Industri Energi, fagforeningen for ansatte innen olje-, gass- og landindustri med rundt 56.000 medlemmer. Alfheim sier han følger nøye med på innleggene og historiene som tikker inn på Facebook fra stolte oljearbeidere, som er bekymret for bransjen sin og som føler seg stigmatisert.

- Greenpeace og miljøbevegelsen må akseptere at de har tråkket på 250.000 arbeidstakere i Norge, og de må akseptere at arbeiderne reagerer på det massive trøkket fra miljøorganisasjonene. Stolt oljearbeider-kampanjen støtter jeg hundre prosent, sier Alfheim.

Frode Alfheim, leder i fagforeningen Industri Energi, mener Norges industri må utvikles gjennom samarbeid, og ikke gjennom knallharde fronter og stigmatisering. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Industri Energi-lederen advarer mot at debatten utvikler seg til det han kaller «unorsk», der frontene blir harde og utviklingen blir en kamp heller enn et samarbeid.

- Vi som jobber i oljeindustrien er minst like opptatt av klima som samfunnet ellers, og vi sloss ikke mot alle endringer. Vi er gode til å omstille oss og skape nye arbeidsplasser, men denne omstillingen vil skje over flere tiår - ikke bare ett. Oljearbeidere vet at olje ikke er fornybart og at vi trenger omstilling, men vi må finne en måte å gjøre det på uten å rasere 250.000 arbeidsplasser og hele den norske økonomien, sier Alfheim.