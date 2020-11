Knallstart på Black Week: – Helt vilt

Black Week er i gang, og det merkes svært godt både på nett og i butikk.

I løpet av de to første dagene har netthandelen gjennom Klarna økt med hele 97 prosent sammenlignet med samme Black Week-periode i fjor.

Det er helt tydelig at koronatiltak og helsemyndighetenes smittevernråd for julehandelen har en effekt, mener markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

– Selv om det har vært en klar tendens de siste årene at netthandelen i Black Week har økt, har rekordøkningen vi så de to første dagene i årets Black Week, trolig sammenheng med koronatiltakene og smittevernrådene som er gitt for årets julehandel, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Omsetningsstatistikken kommer fra de mer enn 7100 norske nettbutikkene som benytter deres betalingsløsninger.

Innbyggerne i Oslo fylke er de som foreløpig har økt sitt forbruk mest fra i fjor. Her ble det lagt igjen hele 117 prosent mer i nettbutikkene i fjor. Deretter følger Viken (109 prosent vekst) og Vestland (101 prosent vekst).

Playstation 5

Det er teknologi og elektronikk som topper ønskelisten til nordmenn.

– Enkeltproduktet som desidert topper vår søketjeneste med antall søk og lagrede prisvarsler de siste ukene, er den nye Playstation 5, forteller daglig leder Are Vittersø i Prisjakt Norge.

– Selv om denne spillkonsollen ble utsolgt på få minutter i forrige uke, og annenhåndsmarkedet priser den opp til det firedobbelte, så er det unormalt mange som fortsetter å lagre prisvarselet, i håp om at årets spillnyhet plutselig kommer på lager i en nettbutikk, sier Vittersø.

I fjor ble elektronikk og mote de store kategorivinnerne under Black Friday-salget. Den oppdaterte søkestatistikken viser at det er teknologi-produkter som antagelig blir den store vinneren også i år.

– Airpods fra Apple ligger alltid veldig høyt på trafikklisten, det samme gjør nå Nintendo Switch og den nye Microsoft Xbox Series X, samt spillene «Assassins Creed Valhalla», «Call of Duty Black Ops: Cold War» og «FIFA 21». Og så er det et merkbart hopp i antallet som jakter på robotstøvsugere og trådløse støvsugere om dagen, sier Vittersø.

290 prosent økning

Også elektronikkjeden Power, merker en stigning i salget. Søndag solgte de like mye gjennom sine nettsider som på selveste Black Friday i fjor.

– Ikke overraskende, men veldig gøy, sier PR- og kommunikasjonssjef i Power, Siri Røhr-Staff.

Ifølge Røhr-Staff har nettsalget til Power vært helt overveldende siden de startet Black Week på fredag.

– Generelt sett har Power de siste 6 månedene opplevd en ekstremt stor økning i besøk og omsetning på nett, og vi ser at det bare topper seg for hver dag som går denne uken. Første dag i salgsuken økte omsetningen vår med 290 prosent sammenlignet med i fjor.

Også utover i uken har salget holdt seg relativt bra, med 67% over fjoråret i omsetning.

– Det er helt vilt!

Røhr-Staff mener ikke at det er fare for at kjeden selger med mindre overskudd enn til vanlig:

– Vi opererer i en bransje med pressede marginer hele året, så vårt mål er å drive våre varehus så effektivt som mulig for at kunden alltid skal være sikker på å få gode tilbud, sier hun til Nettavisen.

Hun forteller at de ikke har planer om salg av ekstra Playstation 5, til de som har lagret Prisjakt sitt prisvarsel:

– Vi har heller ingen eksakt dato om når PS5 kommer inn igjen. Det blir i alle fall ikke før på nyåret, forteller hun.

Elkjeden sier også de har forberedt seg godt til årets største salgsuke, som foregår midt i koronapandemien, og med strenge tiltak i store deler av landet.

– Black Friday er viktig for oss, men sikkerheten til kundene og våre ansatte kommer alltid i første rekke. Med både Click&Collect, DriveThru og hjemmelevering, har kundene våre mange muligheter å velge mellom når de skal handle. Vi har også spredt tilbudene våre utover uken – og alle tilbud finnes både i butikk og på nett.

Også i de fysiske butikkene går det unna. På lørdag hadde Power 134 prosent flere besøkende enn i fjor.

Brettspill

Vittersø i Prisjakt understreker at ikke all handel kan knyttes til teknologi. Brettspill er også i kraftig fremvekst. Aller mest ettertraktet er «Minecraft: Builders & Biomes», kortspillet «God of War» og «Bezzerwisser». Også ærverdige «Monopol» scorer høyt både blant barn og voksne.

– Julegave-klassikeren har virkelig gjort comeback denne høsten, som et resultat av at nordmenn er mer hjemme med familien under smitteoppblomstringen. Vi så det i mars og april, men den siste måneden har interessen eksplodert. Økt salg av brettspill er en interessant og hyggelig motreaksjon til alt det digitale, som sluker stadig mer av hverdagen vår. Vi nekter simpelthen å gi slipp på det gode, trygge og analoge, sier Vittersø.

Tredobling

Også Nettavisen merker økningen. Som første avis i Norge dekket Nettavisen Black Friday i 2013, men aldri har salgsdagen vært større digital. Direktør for innovasjon i Nettavisen, Pål Nisja-Wilhelmsen, mener det aldri har vært større interesse enn i år:

- Vi begynte med det vi kaller shoppingguider i 2006, og har hatt vår egen satsing på Black Friday-guider siden 2013. Lenge før content marketing ble et fyord, og senere et moteord. Det er likevel ingen tvil om at vi ser tidenes interesse, digitalt, i år, sier han.

I 2019 hadde Nettavisen over en million besøk på Black Friday-sidene, og så omsetningstall som var høyere enn årene før. Det nye det året var at mange norske butikker kjørte en hel uke. I 2020 har besøkstallene vært like høye, og omsetningstallene er tredoblet.

- Vi har allerede nådd halvparten av besøkene fra 2019, etter kun et par dager og omsetningen er like høy som den var fram til selveste Black Friday på de samme få dagene. Alt i alt ser vi en tredobling mot tidligere år, forteller Nisja-Wilhelmsen.

