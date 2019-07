Knallsterk vekst for Spotify, men underskuddene fortsetter

Antall brukere overgår forventningene, men Spotify-aksjen faller i førhandel på New York-børsen.

Spotify la onsdag frem regnskapstallene for andre kvartal. Og de viser at musikkstrømmeselskapet nå har 232 millioner aktive brukere på verdensbasis. Det tilsvarer en årsvekst på hele 29 prosent og er over den veksttakten selskapet selv anslo overfor aksjemarkedet, 222-228 millioner.

Spotify venter nå at antall aktive brukere ved utgangen av fjerde kvartal i år vil ligge på mellom 250 og 265 millioner, hvorav opp mot 125 millioner premium-kunder.

De totale inntektene i andre kvartal utgjorde 1667 millioner euro, som er opp 31 prosent fra andre kvartal 2018. Inntektene fra premium-kundene stod for 1502 millioner euro, også det opp 31 prosent, og mer enn det Spotify så for seg.

Taper penger



Men sterk vekst til tross, Spotify fortsetter å tape penger. Underskuddet i andre kvartal ble 59 millioner euro, som riktig nok er ned fra 169 millioner i første kvartal. Underskuddet per aksje i foregående kvartal ble 42 cent, altså drøyt 4 kroner.

Spotify anslår i en veiledning (guiding) for de kommende to kvartalene at de kan få et beskjedent overskudd, men kan også tape så mye som 80-130 millioner euro i kvartalet. Det kan derfor bli milliardunderskudd fremover, omgjort til norske kroner.

Spådde underskudd



Hvis vi ser på forventningene fra analytikerne, tilsa de at musikkstrømmeselskapet skulle tape 0,35 euro per aksje, drøyt 3 norske kroner. Inntektene i foregående kvartal var ventet å utgjøre 1,83 milliarder euro, tilsvarende 17,9 milliarder norske kroner.

Analyitkerne tror i gjennomsnitt at Spotify-aksjen vil gjøre det bedre enn aksjemarkedet generelt fremover.

Spotify hadde i første kvartal 26 prosent vekst i antall månedlige aktive brukere det seneste året. Antall Premium-brukere passerte magiske 100 millioner.

Solid oppgang



Spotify-aksjen er så langt i år opp fra 113 til 155 dollar per aksje, en oppgang på pene 37 prosent. Markedsverdien av selskapet er 28 milliarder dollar, 245 milliarder kroner. Det tilsvarer omtrent verdien av DNB, det tredje mest verdifulle selskapet på Oslo Børs.

Men aksjen er i førhandel på New York-børsen ned 1,8 prosent til drøyt 152 dollar per aksje.

Spotify, som for øvrig er en sammentrekning av «spot» og «identify», er en svensk rettighetsbeskyttet musikkstrømmetjeneste. Selskapet ble etablert av Daniel Ek og Martin Lorentzon. Spotify ble offisielt lansert 7. oktober 2008, i USA i 2011.

Antallet aktive brukere utgjør nå 217 millioner, og tjenesten er lansert i 79 land. De har over 50 millioner tilgjengelige spor å velge mellom. Den mest spilte sangen per juli 2019 er Ed Sheerans «Shape of you», som er avspilt hele 2,24 milliarder ganger. Justin Bieber topper listen over artister med flest sanger (7) på Topp 100-listen.