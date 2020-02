Knalltall for Orkla

Kjempen bak merkevarer som Grandiosa, Lano, Jordan, Nidar og Stabburet leverer sterke tall.

Saken oppdateres.

Orklas merkevarevirksomhet hadde organisk vekst på to prosent til 11,4 milliarder kroner, mens resultat før skatt økte med nesten 400 millioner til 1,4 milliarder kroner.

- Orkla avslutter 2019 med et godt kvartal hvor vi oppnår fremgang i både salg og resultat. Det er gledelig å se at den organiske veksten gradvis har tatt seg opp og at våre marginer har positiv utvikling. Samtidig må det nevnes at vi måler oss mot et svakt 4. kvartal i 2018, særlig i Orkla Care, sier den nye toppsjefen i Orkla, Jaan Ivar Semlitch, i en melding.

Orkla trekker frem fortsatt sterk vekst i Sverige og god utvikling innen plantebaserte produkter for folk som vil spise mindre kjøtt. De skriver at de også har god vekst i flere av de største merkene.

For helåre øker omsetning med to milliarder kroner til 41,5 milliarder kroner, mens resultat før skatt stiger 600 millioner til 4,9 milliarder kroner.