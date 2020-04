Knausgård-forlag styrer mot konkurs uten krisestøtte – samtidig støtter staten bingo, taxfree og begravelsesbyråer med millioner

Staten har delt ut over en halv milliard kroner i støtte til kriserammede bedrifter. Flere mener at kontantstøtten bommer.

STAVANGER/OSLO (Nettavisen Økonomi:) – Konsekvensene kan være konkurs. Akkurat nå betaler vi ikke regninger eller lønn, og det har ikke kommet inn annet enn småpenger de siste ukene, sier Eirik Bø i Pelikanen Forlag

Det er harde tider i norsk næringsliv. Mange har måttet stenge som følge av tiltakene knyttet til koronaviruset, mens andre har opplevd kraftig inntektssvikt. For å hjelpe bedriftene gjennom pandemien, vedtok Stortinget før påske en kriseordning for å kompensere for omsetningsfallet.

Ordningen anslås å koste rundt 20 milliarder kroner i måneden, og skal treffe bedrifter som ikke får dekket sine uunngåelige faste kostnader - i utgangspunktet for mars, april og mai.

Flere stiller imidlertid spørsmål ved kriteriene for å få kontantstøtte, effekten kompensasjonen vil ha på norsk næringsliv, samt muligheten for bedriftene til å utnytte ordningen.

– Risikerer en total utrenskning

Karl Ove Knausgårds forlag Pelikanen Forlag har ikke mottatt en eneste statlig krone i krisehjelp, til tross for at forlaget opplevde en omsetningssvikt på 70 prosent i mars sammenliknet med fjoråret. Tirsdag fikk daglig leder Eirik Bø avslag på sin andre søknad om kompensasjon fra staten.

Kompensasjonen ville uansett blitt minimal, forteller Bø. Mesteparten av forlagets kostnader er knyttet til prosjekter – bokutgivelser – og kan ikke defineres som faste utgifter. I kulturlivet er det kun de store institusjonene og konsernene med store eiendommer og leieutgifter som får noe igjen for ordningen, ifølge Pelikanen-sjefen.

– Alle mindre aktører har utgiftene sine i prosjektene selv. For oss er hver bok et prosjekt, og da følger utgifter til lønn, rettigheter, oversettere, porto, frakt, distribusjon og så videre. Ingenting av dette kan defineres som faste utgifter, og dermed er det ingenting å hente. Vi treffes ikke av de ordningene som har blitt etablert, sier Bø.

Den samme problematikken gjelder deler av filmbransjen, som har prosjekter i millionklassen, men som ikke har store utgifter som kan defineres som faste, minner forlagssjefen om.

KRITISK: Eirik Bø og Pelikanen Forlag leverte en momsrapportering noen dager for sent, og fikk ikke engang søknaden sin om kontantstøtte for bedrifter vurdert. En eventuell støtte som dekket faste utgifter ville uansett vært minimal, ettersom de store kostnadene til forlaget er knyttet til prosjekter - som ikke dekkes av ordningen. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Sakte, men sikkert begynner tiden å renne ut for Knausgårds forlag. Daglig leder Bø sier han forstår at kompensasjonsordningen ikke åpner for prosjektutgifter, men håper på en ordning som treffer de mindre kulturaktørene.

– Vi risikerer nå en total utrenskning av mindre aktører på kulturfeltet. Da sitter vi igjen med konsernene, samt de statlige og kommunale institusjonene. Ingen ønsker en monopolisering innenfor kulturlivet, helt uten bredde og mangfold, sier Bø.

De siste tallene Forleggerforeningen presenterte, viser et fall i april på opp mot 93 prosent for bokgruppene som er aktuelle for Knausgårds forlag.

Sp-politiker kritisk til støtteordningen

Til nå har 13.478 bedrifter fått tildelt krisestøtte, og det er ventet at antallet vil øke kraftig fremover. Totalt har bedriftene fått tilskudd på 566 millioner kroner, og i snitt har de fått utbetalt 42.000 kroner.

En rask gjennomgang viser at et vidt spekter av bedrifter har fått støtte. Blant dem som får mest av kompensasjonssummen er taxfree-selskapet Travel Retail Norway, med tilskudd på 6,9 millioner kroner og hotellet Oslo Plaza, som har fått 6,5 millioner kroner.

Også store og små bedrifter av andre slag har fått hjelp til å dekke uunngåelige kostnader, blant annet bingobedrifter, våpenbutikker og begravelsesbyråer:

Bingohallene i Oslo, Ålesund, Arendal, Asker og andre steder i landet har til sammen fått utdelt 1,77 millioner kroner. Blant annet har O Kristoffersen Bingodrift fått tildelt 878.323 kroner i krisestøtte.

Våpenbutikken Våpenloftet AS har fått støtte på 18.240 kroner.

Landes Begravelsesbyrå har fått tildelt 31.178 kroner.

Sexolog Siv Gamnes har fått 5.720 kroner i støtte.

Finanspolitisk talsmann Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har tidligere stilt spørsmål ved kompenasjonsordningen, og mener det må strengere tiltak til for å forhindre misbruk.

– Ordningen med direkte kontantoverføringer er spesielt utsatt for misbruk. Det er ekstra viktig å være på vakt. De aller fleste er selvsagt lovlydige og ønsker å sikre egen bedrift. Dessverre er det en del der ute som forsøker å utnytte systemet, sier han til Nettavisen Økonomi.

KRITISK: Sp-politiker Sigbjørn Gjelsvik mener det må stilles større krav og flere ressurser til rådighet for å hindre misbruk av støtteordningen. Foto: (NTB scanpix)

Gjelsvik har han spurt finansminister Jan Tore Sanner (H) om ytterligere krav for å forhindre svindel, og mener Skatteetaten må styrkes betydelig.

– Vi må styrke Skatteetaten med mer ressurser, og se på om de kommunale skatteoppkreverne kan brukes i dette arbeidet, sier han.

BI-forskere: – Kan gi incentiver til opportunistisk atferd

Flere forskere stusser også over statens rause tildelinger til bedriftene. Til Filter Nyheter sier forskere fra BI, NTNU og UiO at kombinasjonen mellom en raus kontantstøtte og liberale permitteringsregler stimulerer til liten aktivitet i næringslivet. Tiltakene gjør at det er fordelaktig å permittere fremfor å holde de ansatte på jobb, samtidig som bedriftene kan tjene på å redusere aktiviteten for å få kontantstøtte fra staten i stedet.

I en gjennomgang, som også er omtalt av Filter Nyheter, skriver BI-forskerne Espen Henriksen, Espen Rasmus Moen og Gisle J. Natvig at de er bekymret fordi statsstøtten betinger lav økonomisk aktivitet.

– I tillegg kan ordningen gi incentiver til opportunistisk atferd og til å redusere verdiskapingen, skriver BI-forskerne.

I stedet for å forsøke å skape så mye omsetning som mulig, kan bedriftene i stedet legge ned driften midlertidig for å bli kompensert for en 100 prosents omsetningssvikt. I gjennomgangen spør forskerne seg om kontantstøtten i det hele tatt burde blitt utdelt.

– Den svekker bedriftenes incentiver til å minimere tap under koronakrisen. Enhver behovsprøvd kontantstøtte vil muligens ha denne kvalitative virkningen, skriver forskerne.

