Knusende nederlag for Vy sparer skattebetalerne for milliardbeløp

Vy kan bli utslettet hvis ikke styret tar fatt på grundige og dype kostnadskutt.

De fire første månedene i år fikk Vy (tidligere NSB) 1,5 milliarder kroner fra staten for å kjøre tog. Skattebetalerne blar altså opp med 12,5 millioner kroner om dagen for å holde vyene i gang.

Tidligere måtte vi bare bite tennene sammen og se pengene renne ut, men nå har det kommet konkurranse på jernbanen i Norge. Og den konkurransen taper Vy så ettertrykkelig at det er åpenbart at det er noe fundamentalt galt med kostnadene i selskapet:

Britiske Go-Ahead overtar togene på Sørlandsbanen for 300 millioner kroner mindre per år enn Vy har fått.



Svenske SJ overtar trafikken nord for Oslo og gjør det 600 millioner kroner billigere enn støtten Vy har fått.

På to anbud har altså kostnadene sunket med rundt 900 millioner kroner i året, og det kan fort bli mer: Nå venter Bergensbanen, Oslo-trafikken og Flytoget på konkurranseutsetting.

De åtte direktørene i Vy-ledelsen hadde en gjennomsnittslønn på 3,3 millioner kroner

Konkurransen fungerer slik at staten setter krav til kvalitet og antall togavganger, så konkurrerer togselskapene om å drive tilbudet billigst. Avslørende nok kom Vy med vesentlige lavere tilbud når de fikk konkurranse.

I fjor fikk Vy 486 millioner kroner for passasjertrafikken på Sørlandsbanen. Da Vy måtte konkurrere, var de villig til å gjøre jobben for 180 millioner (!). Men det var fortsatt for dyrt, så Go-Ahead fikk tilbudet for 150 millioner kroner i året.

Altså: Bare ved å konkurranseutsette falt kostnaden for skattebetalerne med 336 millioner kroner på én banestrekning.

Vy-sjefen mener at regnestykket er unyansert: Det blir ikke riktig

Det lyder nesten utrolig, men regnestykket er enda verre nord for Oslo - i det som kalles Trafikkpakke Nord:

Vy har fått 716 millioner kroner i året, mens svenske SJ overtar de ti neste årene for 124 millioner kroner årlig. Det gir en total besparelse på 5,9 milliarder kroner, eller 592 millioner kroner i året. Også her kuttet Vy sitt tilbud brutalt for å møte konkurransen, men det holdt ikke.

STATSSTØTTE: Vy fikk 3,8 milliarder kroner fra staten for å drive togtrafikk i fjor. De første fire månedene i år er støttebeløpet økt kraftig. Foto: Vy (Tertialmelding)

Vy har for høyt kostnadsnivå, og det gjelder også helt på toppen. På papiret har Vy gode resultater, men det er fordi staten driver med milliard-subsidiering gjennom såkalte «offentlige kjøp» - altså pengestøtte for å drive trafikktilbudet.

Vy-sjef Geir Isaksen hadde en lønn på 6,2 millioner kroner.

NRK har gjort en kartlegging som viser at de åtte direktørene i Vy-ledelsen hadde en gjennomsnittslønn på 3,3 millioner kroner.

Det er bare å fantasere over hvordan kostnadene fortsatt er spredt rundt i organisasjonen, som teller 10.000 medarbeidere. Det er her vi finner den viktigste årsaken til at Vy blir feid av sporet i anbudskonkurransen.

Hvis noen tror at venstresiden er glade for de sparte pengene, så er det feil. Arbeiderpartiets togpolitiske talsperson Sverre Myrli mener det er «et slag i trynet for Vy», mens SV-leder Audun Lysbakken gir noen kommentarer til FriFagbevegelse det er vanskelig å lese noe logisk ut av:

- Jernbanen skal frakte folk rundt i Norge, ikke utbytte ut av Norge, sier han.

(Det er altså bedre å kaste bort milliarder av statlige kroner enn å la utenlandske aktører gjøre det vesentlig billigere fordi de kanskje tjener penger???).

Men Lysbakken har ikke gitt opp kampen: - Får vi et nytt flertall i 2021 vil SV kreve at jernbanen igjen samles i et sterkt statlig selskap, sier han til FriFagbevegelse.

Heldigvis lar ikke Jernbanedirektoratet seg avspore, og neste tilbudsfrist er 1. august, når Bergensbanen skal ut på anbud - eller trafikkpakke Vest, som det heter. Den som får anbudet i desember, skal drive strekningene til 2029. Målet er ikke bare å spare penger, men også få flere og mer fornøyde passasjerer.

I løpet av de neste årene skal fire nye pakker konkurranseutsettes: Oslo, Øst, Oslokorridoren og strekningen som Flytoget har i dag. Vy skal kjempe hardt for å beholde så mye som mulig av milliardstøtten fra staten, som uansett skal barberes fra 2,9 til 1,8 milliarder kroner de neste tre årene.

MILLIARDBELØP: Tabellen viser hva staten har forpliktet seg til å betale for ulike strekninger de neste årene. De store pengene for Vy vil ligge i Oslo-området. Foto: Trafikkavtale Vy-gruppen 2019-2022 (Jernbanedirektoratet)

Vy kan håpe på at de rødgrønne vinner neste valg og skrur klokken tilbake på skattebetalernes regning, eller de kan innstille seg på en ny virkelighet med lavere kostnader og sterkere konkurransekraft.

Å omstille er alltid tøft, og Vy står foran en knallhard hestekur. Men passasjerene og skattebetalerne kan glede seg over at det nå er konkurranse og flere tilbydere, slik at man ikke kan beholde et sugerør i statskassen for et dårlig tilbud.

PS! Hva mener du? Savner du NSB, eller gleder du deg over konkurranse i jernbanetilbudet?